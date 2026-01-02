Jaia
Legez kanpoko "rave" batek ehunka lagun bildu ditu Albaceten

Rave en Albacete
18:00 - 20:00
"Rave" ilegala Albaceten. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

"Big Fucking Party" izenekoak mila ibilgailu baino gehiago bildu ditu Cenajoko urtegian, Hellin udalerrian (Albacete), urte berria dela eta festa "rave" bat ospatzeko. Momentuz, jaia normaltasunez ari dira ospatzen eta ez da istilurik izan.

Jaiak Gizartea

X