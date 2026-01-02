Transporte
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El alcalde de San Sebastián cree que el tramo central del Topo estará listo a finales de verano

Jon Insausti, Donostiako alkatea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Donostiako alkateak uste du Topoaren erdiguneko zatia uda bukaeran egongo dela prest

Última actualización

El alcalde de la capital guipuzcoana, Jon Insausti, ha asegurado que las obras de mayor envergadura del Topo de San Sebastián están finalizadas, y prevé que el tramo del centro entre en funcionamiento a finales del verano de 2026.

Donostia-San Sebastián Transporte público Ayuntamiento San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

Baliza V16
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

¿Es obligatoria y funciona la baliza V16 en el extranjero?

Los vehículos matriculados en España pueden utilizar la baliza V16 en otros países, porque la Convención de Viena sobre Circulación Vial de 1968 establece que los vehículos en circulación internacional deben cumplir con la normativa de su país de matriculación. Aún así, hay que tener en cuenta que la conectividad solo funcionara en el territorio español, por lo que, en caso de avería o accidente, habrá que llamar a los servicios de emergencia locales.
legazpi burguera anaiak hermanos
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los hermanos Burguera protegen el patrimonio histórico de Legazpi y se encargan del mantenimiento de la iglesia

Paco, Ricardo y Juan Mari trabajan, de manera voluntaria, para poner a punto la parroquia de Legazpi. Comenzaron con esta actividad hace 7 años y no lo hacen por religión, sino en defensa y recuperación del patrimonio de la localidad. Las horas que han invertido son incontables y poner a la vista la maquinaria del órgano es el trabajos más espectacular de los que han realizado. 
Cargar más
Publicidad
X