Donostiako alkateak uste du Topoaren erdiguneko zatia uda bukaeran egongo dela prest

Jon Insausti, Donostiako alkatea
Jon Insausti Gipuzkoako hiriburuko alkateak esan duenez, Donostiako Topoaren obrarik handienak bukatuta daude, eta 2026ko uda bukaeran martxan jarri ahal izatea aurreikusten du.

Donostia Garraio publikoa Donostiako Udala Gizartea

