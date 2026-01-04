Reactivado el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Olite
El dispositivo de búsqueda del hombre de 68 años que continúa desaparecido en Olite (Navarra) se ha reactivado a primera hora de este domingo, por cuarto día consecutivo.
El hombre salió a pasear en la tarde del miércoles, y se le vio por última vez como espectador de la carrera de San Silvestre que se organizó en Olite, según han constatado varios vídeos de vecinos.
Vivía en la residencia de mayores de la localidad, a la que no regresó para cenar en Nochevieja. Esa misma noche se inició el rastreo, que desde el 1 de enero, ya con visibilidad, ha continuado reforzado en el primer día con medios aéreos (helicóptero y drones), acuáticos por el río Cidacos y terrestres.
Estos últimos continúan y se han reactivado este domingo a las 09:00 horas, con un dispositivo en el que participan efectivos de bomberos de los parques de Peralta y Tafalla, voluntarios de DYA y patrullas de Policía Local, la Policía Foral y la Guardia Civil.
