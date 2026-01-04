Reactivado el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Olite

El dispositivo de búsqueda del hombre de 68 años que continúa desaparecido en Olite (Navarra) se ha reactivado a primera hora de este domingo, por cuarto día consecutivo.

El hombre salió a pasear en la tarde del miércoles, y se le vio por última vez como espectador de la carrera de San Silvestre que se organizó en Olite, según han constatado varios vídeos de vecinos.