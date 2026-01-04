NAFARROA
Erriberrin desagertutako gizona bilatzeko lanei berrekin diete

Asteazken arratsaldean ikusi zuten azkenekoz, udalerri horretan antolatutako San Silvestre lasterketan, ikusle gisa. Bizilagunek egun hartan grabatutako hainbat bideotan ageri da.

Olite. Nafarroa

Erriberri (Nafarroa). Artxiboko argazkia: EITB Media

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Igande goizean berrekin diete Erriberrin (Nafarroa) desagertutako 68 urteko gizona bilatzeko lanei, laugarren egunez jarraian.

Asteazken arratsaldean ikusi zuten azkenekoz, udalerri horretan antolatutako San Silvestre lasterketan, ikusle gisa. Bizilagunek egun hartan grabatutako hainbat bideotan ageri da.

Herriko adinekoen egoitzan bizi zen, eta Urtezahar gauean ez zen afaltzera itzuli. Gau horretan bertan hasi ziren gizona bilatzen. Urtarrilaren 1etik aurrera, gainera, aireko baliabideekin indartu dituzte lanak, helikopteroa eta droneak ingurura eramanda.

Gizonaren bila jarraitzen dute Azkoiengo eta Tafallako parkeetako suhiltzaileek, DYAko boluntarioek eta Udaltzaingoko, Foruzaingoko eta Guardia Zibileko patruilek. Igande honetan, 09:00ak aldera ekin diete berriro adinekoa bilatzeko lanei, baina ez dute arrastorik topatu oraindik.

