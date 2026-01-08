Alerta en Euskadi por la caída crítica de las reservas de sangre: Osakidetza pide donantes
Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco han lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre ante el acusado descenso de las reservas tras las fiestas de Navidad, una situación agravada este año por el adelanto de la epidemia de la gripe. La actividad gripal, que ha alcanzado su pico en diciembre, ha impedido que muchas personas pudieran donar durante semanas, reduciendo las existencias por debajo de los niveles habituales.
Desde el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos recuerdan que Euskadi necesita alrededor de 400 donaciones diarias para garantizar tratamientos, intervenciones quirúrgicas y la atención a pacientes crónicos y agudos. La bajada de reservas afecta a todos los grupos sanguíneos.
Durante 2025 se registraron en Euskadi 79 107 donaciones realizadas por 46.418 personas, entre ellas 6599 nuevos donantes. Estas aportaciones permitieron obtener componentes esenciales como glóbulos rojos, plaquetas y plasma, utilizados tanto en transfusiones como en la elaboración de medicamentos vitales.
Osakidetza anima tanto a donantes habituales como a quienes aún no han dado el paso a colaborar. Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. La información sobre puntos fijos, unidades móviles y horarios se actualiza en donantesdesangre.eus y en las redes sociales de Donantes de Sangre de Euskadi.
