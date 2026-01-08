Herritarren laguntza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadik odol-emaileak behar ditu: Osakidetzak erreserben beherakada kritikoaz ohartarazi du

Gripearen bilakaerak eta gabonetako geldialdiak odol-emateen kopurua murriztu dute, eta deia indartzera behartu du; izan ere, osasun-jarduera bermatzeko, egunean 400 inguru behar dira.

20211227160018_donante-de-sangre_
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak premiazko deia egin diete herritarrei, odola eman dezaten, Gabonetako jaien ondoren erreserben beherakada nabarmena dela eta; izan ere, egoera larriagotu egin da, aurten gripearen epidemia aurreratu delako. Gripeak goia jo zuen abenduan, eta, ondorioz, pertsona askok ezin izan dute odola eman aste luzez. Horren eraginez, izakinak ohiko mailatik behera daude.

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak gogorarazi du Euskadik 400 dohaintza inguru behar dituela egunero tratamenduak, ebakuntza kirurgikoak eta paziente kroniko eta akutuen arreta bermatzeko. Erreserben jaitsierak odol-talde guztiei eragiten die.

2025ean, 46.418 pertsonak egindako 79.107 odol-emate erregistratu ziren Euskadin, horien artean 6.599 odol-emaile berrienak zian ziren. Ekarpen horiei esker, funtsezko osagaiak lortu ziren, hala nola globulu gorriak, plaketak eta plasma, transfusioak zein funtsezko sendagaiak egiteko erabiltzen direnak.

Osakidetzak ohiko emaileak zein oraindik pausoa eman ez dutenak laguntzera animatu ditu. Odola emateko beharrezkoa da 18 eta 65 urte bitartean izatea, 50 kilo baino gehiago pisatzea eta sasoiz egotea. Puntu finkoei, unitate mugikorrei eta ordutegiei buruzko informazioa donantesdesangre.eus webgunean eta Euskadiko Odol Emaileen sare sozialetan dago, eguneratuta.

Osakidetza Osasuna Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X