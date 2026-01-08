Euskadik odol-emaileak behar ditu: Osakidetzak erreserben beherakada kritikoaz ohartarazi du
Gripearen bilakaerak eta gabonetako geldialdiak odol-emateen kopurua murriztu dute, eta deia indartzera behartu du; izan ere, osasun-jarduera bermatzeko, egunean 400 inguru behar dira.
Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak premiazko deia egin diete herritarrei, odola eman dezaten, Gabonetako jaien ondoren erreserben beherakada nabarmena dela eta; izan ere, egoera larriagotu egin da, aurten gripearen epidemia aurreratu delako. Gripeak goia jo zuen abenduan, eta, ondorioz, pertsona askok ezin izan dute odola eman aste luzez. Horren eraginez, izakinak ohiko mailatik behera daude.
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak gogorarazi du Euskadik 400 dohaintza inguru behar dituela egunero tratamenduak, ebakuntza kirurgikoak eta paziente kroniko eta akutuen arreta bermatzeko. Erreserben jaitsierak odol-talde guztiei eragiten die.
2025ean, 46.418 pertsonak egindako 79.107 odol-emate erregistratu ziren Euskadin, horien artean 6.599 odol-emaile berrienak zian ziren. Ekarpen horiei esker, funtsezko osagaiak lortu ziren, hala nola globulu gorriak, plaketak eta plasma, transfusioak zein funtsezko sendagaiak egiteko erabiltzen direnak.
Osakidetzak ohiko emaileak zein oraindik pausoa eman ez dutenak laguntzera animatu ditu. Odola emateko beharrezkoa da 18 eta 65 urte bitartean izatea, 50 kilo baino gehiago pisatzea eta sasoiz egotea. Puntu finkoei, unitate mugikorrei eta ordutegiei buruzko informazioa donantesdesangre.eus webgunean eta Euskadiko Odol Emaileen sare sozialetan dago, eguneratuta.
Zure interesekoa izan daiteke
Korrikaren 24. edizioaren ibilbidea
Euskararen aldeko lasterketa martxoaren 19an Atharratzetik abiatu eta hilaren 29an, igandearekin, iritsiko da Bilbora, hamaika egun geroago. Ikusi ibilbide osoa eta aurreikusitako ordutegiak.
Korrikak 2.175 kilometro egingo ditu 11 egunean
AEKk 24. Korrikaren ibilbidea aurkeztuko du gaur, ostegunarekin. Korrika Laguntzaileek izango dute lehenik ibilbide osoaren berri, primizian, eta 09:30ean zabalduko dute guztientzat. Euskararen aldeko lasterketa hiriburuetara noiz iritsiko den aurreratzen dizuegu EITBn.
Iruñeko Jaso ikastolaren eraikin zaharra hustu dute, sute baten ondorioz
Etxerik gabeko hainbat pertsonak erabiltzen zuten eraikina. Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, ez da inor zauritu.
36 urteko gizon bat atxilotu dute Pasaian, droga-trafikoagatik
Saltzeko prest zuen hainbat droga atzeman dizkiote. Atxilotuak, gainera, aurretik atxilotzeko agindu judiziala zuen haren kontra.
40 urteko gizon bat atxilotu dute Bilbon, bikotekide ohiari sexu-erasoa egitea egotzita
Emakumeak ustezko erasotzailearengandik ihes egitea lortu du. Gizona epailearen esku geratzeko zain dago, ertzain-etxean. Genero-indarkeriaren eremuan sexu-erasoa egitea leporatzen diote.
Erregetako sari potoloak, 06703 zenbakiak, 6,8 milioi utzi ditu Hego Euskal Herrian
Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñea, zorioneko herrien artean, Elorrio, Oiartzun, Cordovilla eta Cintruenigorekin batera.
Euskal hiriburuetako kaleetan barrena ibili dira Errege Magoak
Umeek eta helduek kale bazterrak bete dituzte Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean Meltxor, Gaspar eta Baltasar ikusi eta gozokiak eskatzeko. Haien laguntzaileekin eta bestelako pertsonaiekin batera desfile koloretsuak egin dituzte, gauean zehar opariak banatu aurretik.
362.000 pertsona baino gehiagok bisitatu dute Donostiako Aquariuma 2025ean
Gipuzkoako baliabide turistiko eta kultural bisitatuena da, eta Euskadiko bigarrena, Bilboko Guggenheim Museoaren atzetik.
Ertzain bati droga eskaini zion Oñatiko gozoki denda bateko langile bat atxilotu dute
Miaketan 190 gramo kokaina, 100 gramo haxix eta 11.825 euro atzeman zituzten.