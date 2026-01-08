A la vista de los avisos meterológicos anunciados para este fin de semana, el Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha activado las medidas preventivas siguiendo el protocolo de seguridad en deporte escolar para este viernes.

La alerta naranja por riesgo costero estará vigente entre las 09:00 y las 24:00 horas, con la consiguiente suspensión de todas las actividades de deporte escolar que se desarrollen en las siguientes zonas: actividades acuáticas, actividades en zonas abiertas del litoral, acciones en primera línea de playa y zonas potencialmente peligrosas como riberas, dársenas y canales portuarios.

Por su parte, el aviso amarillo por viento y nieve estará en vigor desde las 06:00 hasta las 24:00 horas, situación en la que se podrán suspender las actividades que se realicen en instalaciones descubiertas o en entornos de montaña, en los que serán los responsables de cada actividad los que tomen la decisión final, teniendo en cuenta el entorno, la orografía y los elementos de riesgo que pueda haber.

El Departamento de Deportes pide especialmente extremar la precaución en los desplazamientos y tareas logísticas relacionadas con las actividades y recomienda un seguimiento continuado de las alertas meteorológicas publicadas por Euskalmet.

La Diputación de Gipuzkoa insiste en que la prioridad es clara: garantizar en todo momento la seguridad de niños y jóvenes ante cualquier situación que pueda provocar el temporal.