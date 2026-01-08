Eskola Kirola
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eskola kiroleko jarduerak bertan behera asteburuan Gipuzkoan, denboraleagatik

Kirol Departamentuak prebentzio-neurriak aktibatu ditu ostiral honetarako, denboraleak eragin ditzakeen edozein egoeraren aurrean haur eta gazteen segurtasuna uneoro bermatzeko.

Elurra Biozkornian
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Asteburu honetarako iragarrita dauden abisu meterologikoak ikusirik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Departamentuak prebentzio-neurriak aktibatu ditu ostiral honetarako, eskola-kiroleko segurtasun-protokoloari jarraituz. Neurri horiek Euskalmetek iragarritako alerta meteorologikoen ondorio dira, eta haur eta gazteen segurtasuna bermatzea dute xede nagusi.

Kostaldeko arriskuagatik ezarritako alerta laranja indarrean egongo da 09:00etatik 24:00etara bitarte. Ondorioz, honako eremu hauetan egiten diren eskola-kiroleko jarduera guztiak bertan behera geratuko dira: uretako jarduerak, itsasertzeko eremu irekietan garatzen diren jarduerak, hondartzaren lehen lerroan egiten diren ekintzak, eta arriskutsuak izan daitezkeen guneak, hala nola; ibaiertzak, dartsenak eta portu-kanalak.

Bestalde, haizeagatik eta elurragatik ezarritako abisu horia 06:00etatik 24:00etara egongo da indarrean. Egoera horretan, estali gabeko instalazioetan edo mendi-inguruneetan egiten diren jarduerak eten ahal izango dira. Kasu horietan, jarduera bakoitzaren arduradunek hartuko dute azken erabakia, ingurunea, orografia eta egon daitezkeen arrisku-elementuak kontuan hartuta.

Kirol Departamentuak bereziki eskatu du arreta handiz jokatzeko jarduerekin lotutako joan-etorrietan eta logistika-lanetan, eta Euskalmetek argitaratutako alerta meteorologikoen jarraipen jarraitua egitea gomendatu du.

Gipuzkoako Foru Aldundiak azpimarratu du lehentasuna argia dela: denboraleak eragin ditzakeen edozein egoeraren aurrean, haur eta gazteen segurtasuna uneoro bermatzea.

Gipuzkoa Gipuzkoako Foru Aldundia Eguraldia Elurra Alerta Meteorologikoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X