Gipuzkoa prevé vacunar 42.500 cabezas de ganado contra la dermatosis nodular en dos meses

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dermatosi nodularraren aurkako 42.500 abelburu txertatzea aurreikusi du Gipuzkoak

Gipuzkoa vacunará 42.500 cabezas de ganado bovino contra la dermatosis nodular durante la campaña de vacunación obligatoria iniciada este viernes en el territorio y que se completará en un plazo aproximado de dos meses en un total de 1.900 explotaciones ganaderas.

