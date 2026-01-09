Dermatosi nodularra

Dermatosi nodularraren aurkako 42.500 abelburu txertatzea aurreikusi du Gipuzkoak

Gipuzkoak 42.500 behi-abelburu txertatuko ditu dermatosi nodularraren aurka, ostiral honetan lurraldean hasi den nahitaezko txertaketa-kanpainan. Kanpaina hori gutxi gorabehera bi hilabeteko epean osatuko da, 1.900 abeltzaintza-ustiategitan.

