La temperatura de los océanos marcó un nuevo récord en 2025

Los océanos almacenaron más calor en 2025 que en cualquier otro año desde que comenzaron las mediciones modernas y volvieron a alcanzar su máximo histórico, igual que en los nueve años precedentes. Además, el calentamiento oceánico no es uniforme: las zonas más cálidas son los océanos tropical y Atlántico Sur, el Pacífico Norte y el océano Austral.

El estudio, publicado este viernes en la revista Advances in Atmospheric Sciences, ha sido realizados por un equipo internacional de más de 50 científicos de 31 instituciones de todo el mundo.

En él se estima que en 2025 el calor aumentó 23 zettajulios, cifra equivalente a 37 años de consumo mundial de energía primaria (las fuentes naturales como el petróleo, el carbón o el gas natural que se usan para producir electricidad o gasolina).

El equipo también descubrió que el calentamiento del océano no es uniforme y que algunas zonas se están calentando más rápido que otras: En 2025, cerca del 16 % de la superficie oceánica mundial alcanzó un récord, y alrededor del 33 % se situó entre los tres valores más cálidos de sus registros históricos.

Además, el estudio refleja que el calentamiento oceánico ha sido más fuerte desde la década de 1990 hasta alcanzar el máximo histórico en 2025.

La temperatura media anual global de la superficie del mar en 2025 fue la tercera más cálida desde que hay registros y se mantuvo aproximadamente 0,5 °C por encima de la media de referencia de 1981-2010, aunque fue ligeramente inferior a las de 2023 y 2024.

El estudio recuerda que el aumento de la temperatura del océano provoca el aumento del nivel del mar, intensifica y prolonga las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones.



El océano absorbe más del 90 % del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en el principal depósito de calor del sistema climático.