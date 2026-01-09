Ozeanoen tenperaturak marka guztiak hautsi zituen 2025ean
Berotze ozeanikoa ez da uniformea, eta honako hauek dira gunerik beroenak: ozeano tropikala eta Hego Atlantikoa, Ipar Ozeano Barea eta Ozeano Australa, mundu osoko 31 erakundek eta 50 zientzialarik baino gehiagok egindako ikerketa baten arabera.
Munduko ozeanoek beste edozein urtetan baino bero gehiago pilatu zuten iaz, neurketa modernoak hasi zirenetik, eta berriz ere maximo historikora iritsi ziren, aurreko bederatzi urteetan bezala. Gainera, berotze ozeanikoa ez da uniformea: zonarik beroenak ozeano tropikala eta Hego Atlantikoa, Ipar Ozeano Barea eta Ozeano Australa dira.
Mundu osoko 31 erakundek eta 50 zientzialarik baino gehiagok parte hartu dute Advances in Atmospheric Sciences aldizkariak ostiral honetan argitaratutako ikerketan.
Horren arabera, 2025ean beroa 23 zettajulio hazi zen, hau da, munduan energia primarioaren 37 urteko kontsumoaren baliokidea (elektrizitatea edo gasolina ekoizteko erabiltzen diren iturri naturalak, hala nola petrolioa, ikatza edo gas naturala).
Halaber, ozeanoaren berotzea ez da uniformea, eta eremu batzuk beste batzuk baino azkarrago berotzen ari dira: 2025ean, munduko azalera ozeanikoaren % 16 inguruk marka guztiak hautsi zituen, eta % 33 inguru bere erregistro historikoen hiru balio beroenen artean kokatu zen.
Gainera, ikerketak erakusten du berotze ozeanikoa nabarmen areagotu dela 1990eko hamarkadatik 2025ean maximo historikora iritsi arte.
2025ean, itsas azaleraren urteko batez besteko tenperatura orokorra hirugarren beroena izan zen erregistroak daudenetik, eta 0,5 ° C mantendu zen, gutxi gorabehera, 1981-2010eko erreferentziazko batez bestekoaren gainetik, nahiz eta 2023koa eta 2024koa baino zertxobait txikiagoa izan.
Adituek nabarmendu dutenez, ozeanoaren tenperaturaren igoerak itsas mailaren igoera eragiten du, bero-boladak eta muturreko fenomeno meteorologikoak areagotzen eta luzatzen ditu, uholdeak bezala.
Ozeanoak berotegi-efektuko gasek harrapatutako gehiegizko beroaren % 90 baino gehiago xurgatzen du, eta horrek klima-sistemaren bero-biltegi nagusia bihurtzen du.
