Los dos bilbaínos liberados por Venezuela están "relativamente bien", según el Gobierno Vasco

El secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero, ha asegurado que los dos presos vascos que este jueves fueron liberados junto a otros tres presos de nacionalidad española por el Gobierno de Venezuela —todos ellos de regreso a casa— "se encuentran relativamente bien".



José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, que vuelan ya hacia Madrid junto a los otros tres excarcelados, fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024 y ayer fueron liberados junto a "un número importante de personas" como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica", según apuntó el presidente del Parlamento venezolano.



En declaraciones a Radio Euskadi, el secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco ha denunciado que durante los 15 meses que los dos bilbaínos han permanecido arrestados no han visto respetados sus derechos y han padecido una situación "ciertamente grave".



Según ha detallado, el objetivo ahora es que lleguen "a casa" lo antes posible y se puedan reunir con sus familiares, motivo por el que desde el Gobierno Vasco se ha "preparado todo lo que pudieran necesitar desde el punto de vista médico y de cuidados".



Caballero ha resaltado que desde el momento de su encarcelación se ha trasladado a las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme la "poca información" de que se disponía.



"Hemos podido constatar el desasosiego y la desesperación familiar. Ahora entiendo que están abrumados y esperanzados en que esto quede en una terrible pesadilla", ha añadido.



