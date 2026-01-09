Venezuela
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los dos bilbaínos liberados por Venezuela están "relativamente bien", según el Gobierno Vasco

En declaraciones a Radio Euskadi, el secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco ha denunciado que durante los 15 meses que los dos bilbaínos han permanecido arrestados no han visto respetados sus derechos y han padecido una situación "ciertamente grave".
Bilbainos detenidos en Venezuela
Los dos bilbaínos liberados por Venezuela. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Venezuelak aske utzi dituen bi bilbotarrak "nahiko ondo" daude, Eusko Jaurlaritzaren arabera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero, ha asegurado que los dos presos vascos que este jueves fueron liberados junto a otros tres presos de nacionalidad española por el Gobierno de Venezuela —todos ellos de regreso a casa— "se encuentran relativamente bien".

José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, que vuelan ya hacia Madrid junto a los otros tres excarcelados, fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024 y ayer fueron liberados junto a "un número importante de personas" como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica", según apuntó el presidente del Parlamento venezolano.

En declaraciones a Radio Euskadi, el secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco ha denunciado que durante los 15 meses que los dos bilbaínos han permanecido arrestados no han visto respetados sus derechos y han padecido una situación "ciertamente grave".

Según ha detallado, el objetivo ahora es que lleguen "a casa" lo antes posible y se puedan reunir con sus familiares, motivo por el que desde el Gobierno Vasco se ha "preparado todo lo que pudieran necesitar desde el punto de vista médico y de cuidados".

Caballero ha resaltado que desde el momento de su encarcelación se ha trasladado a las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme la "poca información" de que se disponía.

"Hemos podido constatar el desasosiego y la desesperación familiar. Ahora entiendo que están abrumados y esperanzados en que esto quede en una terrible pesadilla", ha añadido.

Los bilbaínos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, entre los presos liberados en Venezuela
Venezuela Bilbao Internacional Sociedad

Te puede interesar

MALI GASTEIZ ETXEGABEAK
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Refugiados de Mali que pernoctan en Vitoria son trasladados a centros gestionados por del Gobierno Vasco

Una treintena de refugiados de Mali que pernoctan en las calles de Vitoria a la espera de tramitar su petición de asilo han sido trasladados este jueves a distintos centros del Gobierno Vasco de manera temporal. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha instado al Gobierno español a ser responsable, hacer "los deberes" y resolver la situación administrativa que se da con los solicitantes de asilo de Mali.
Cargar más
Publicidad
X