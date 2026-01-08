Los vascos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes fueron detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 bajo la acusación de espionaje, han sido liberados este jueves y se encuentran en la Embajada de España en Venezuela.

Los dos vascos viajaron a la Amazonia venezolana en agosto de 2024, donde fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela el 2 de septiembre de 2024.

Las autoridades venezolanas hicieron referencia en ruedas de prensa y comunicados a supuestos planes de conspirar y de querer atentar contra las autoridades del país, con acusaciones de ser presuntos agentes secretos del CNI español. Las autoridades españolas han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo de los dos ciudadanos vascos con agencias u organismos del Estado español, y han declarado esta detención como "injusta".

Según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España en un comunicado, son cinco los presos de nacionalidad española liberados por Venezuela, entre los que se encuentran los dos vascos. Todos ya se disponen a viajar al Estado español, asistidos por la embajada en Caracas.

"El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos", añade la nota, que revela además que el titular del Departamento, José Manuel Albares, ha podido hablar con todos ellos "personalmente".

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un "número importante" de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que "está ocurriendo en este mismo momento".

Reacciones

Las reacciones a la liberación de los presos no se han hecho esperar. El lehendakari, Imanol Pradales, se ha hecho eco en su cuenta de X de la "buena noticia" de la liberación de los vascos, "tras más de año y medio detenidos injustamente en una prisión de Venezuela por el régimen de Maduro".

Señala que ambos "se encuentran bien" y su liberación es "una buena noticia que devuelve la tranquilidad a sus familias", a las que vuelve a trasladar "todo el apoyo del Gobierno Vasco en esta nueva etapa". "Desde Euskadi seguiremos reclamando siempre el respeto a la legalidad internacional, a las garantías judiciales básicas y a los derechos humanos", recalca, al tiempo que ha confirmado que los dos vascos regresarán mañana a Euskal Herria.

En la misma línea, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su "alegría" por la liberación de Basoa y Martínez. "Era una noticia que perseguíamos desde hace tiempo. Un cautiverio injusto y arbitrario. Ongi etorri", ha expresado Esteban en redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tambiñen ha celebrado la liberación de los presos. "Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X.