Los bilbaínos Jose María Basoa y Andrés Martínez, entre los presos liberados en Venezuela
Según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, son cinco los presos de nacionalidad española liberados por Venezuela, entre los que se encuentran los dos vascos. Todos ya se disponen a viajar al Estado español, asistidos por la embajada en Caracas.
Los vascos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes fueron detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 bajo la acusación de espionaje, han sido liberados este jueves y se encuentran en la Embajada de España en Venezuela.
Los dos vascos viajaron a la Amazonia venezolana en agosto de 2024, donde fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela el 2 de septiembre de 2024.
Las autoridades venezolanas hicieron referencia en ruedas de prensa y comunicados a supuestos planes de conspirar y de querer atentar contra las autoridades del país, con acusaciones de ser presuntos agentes secretos del CNI español. Las autoridades españolas han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo de los dos ciudadanos vascos con agencias u organismos del Estado español, y han declarado esta detención como "injusta".
Según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España en un comunicado, son cinco los presos de nacionalidad española liberados por Venezuela, entre los que se encuentran los dos vascos. Todos ya se disponen a viajar al Estado español, asistidos por la embajada en Caracas.
"El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos", añade la nota, que revela además que el titular del Departamento, José Manuel Albares, ha podido hablar con todos ellos "personalmente".
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un "número importante" de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que "está ocurriendo en este mismo momento".
Reacciones
Las reacciones a la liberación de los presos no se han hecho esperar. El lehendakari, Imanol Pradales, se ha hecho eco en su cuenta de X de la "buena noticia" de la liberación de los vascos, "tras más de año y medio detenidos injustamente en una prisión de Venezuela por el régimen de Maduro".
Señala que ambos "se encuentran bien" y su liberación es "una buena noticia que devuelve la tranquilidad a sus familias", a las que vuelve a trasladar "todo el apoyo del Gobierno Vasco en esta nueva etapa". "Desde Euskadi seguiremos reclamando siempre el respeto a la legalidad internacional, a las garantías judiciales básicas y a los derechos humanos", recalca, al tiempo que ha confirmado que los dos vascos regresarán mañana a Euskal Herria.
En la misma línea, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su "alegría" por la liberación de Basoa y Martínez. "Era una noticia que perseguíamos desde hace tiempo. Un cautiverio injusto y arbitrario. Ongi etorri", ha expresado Esteban en redes sociales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tambiñen ha celebrado la liberación de los presos. "Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X.
Te puede interesar
La oposición independentista de Groenlandia pide a las autoridades dialogar con EEUU "sin Dinamarca"
La formación Naleraq defiende la posibilidad de lograr un acuerdo con Washington para una "asociación libre" entre las partes.
Venezuela anuncia la liberación de “un número importante” de presos venezolanos y extranjeros
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha hecho el anuncio como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que hay ciudadanos españoles liberados, entre los que se encuentran los dos bilbaínos detenidos en 2024.
Las protestas continúan expandiéndose en Irán y el número de muertos alcanza los 38
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre a causa de la pérdida de valor del rial y la alta inflación, pero pronto se pasó a pedir el fin de la República Islámica. En una de las manifestaciones, un grupo de personas han derribado una estatua del ex comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, asesinado por EE. UU en 2020.
Trump afirma que la supervisión sobre Venezuela podría durar años
En una entrevista al "The New York Times", tras ser preguntado si esa supervisión podría durar meses o un año, el líder estadounidense ha respondido: "Yo diría que mucho más tiempo".
Venezuela confirma que fueron 100 las personas muertas durante la intervención militar estadounidense
Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada del país, ha declarado una semana de luto nacional por las víctimas.
Un agente de ICE mata a tiros a una mujer durante una operación contra la migración en Mineápolis
Un agente del servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos mató a tiros este martes a una mujer que al parecer trató de entorpecer con su vehículo un control migratorio en Minneapolis. El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.
Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1500 millones de dólares en 2027
Por otra parte, una llamada telefónica entre Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha rebajado las tensiones diplomáticas entre ambos países. Ambos mandatarios han acordado reunirse en la Casa Blanca en una fecha todavía sin determinar.
¿Qué busca Trump en Groenlandia?
El jefe de internacional de EITB, Mikel Reparaz, explica cuáles son las razones y las claves del interés del presidente de EE. UU., Donald Trump, por Groenlandia.
La Casa Blanca asegura que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino en Venezuela
Entre tanto, la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha anunciado el inicio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo.