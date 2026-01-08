VENEZUELA
Jose Maria Basoa eta Andres Martinez bilbotarrak, Venezuelan askatutako presoen artean

Espainiako Gobernuko Atzerri Gaietako Ministerioak baieztatu duenez, denera espainiar nazionalitatea duten bost preso askatu dituzte, eta horien artean daude bi euskal herritarrak. Espainiak Caracasen duen enbaxadan daude guztiak, eta ondorengo orduotan hartuko omen dute etxerako bidea. 

 

 

EITB

Azken eguneratzea

Jose Maria Basoa eta Andres Martinez bilbotarrak aske utzi ditu Venezuelak. CNI Espainiako zerbitzu sekretuetako kide izatea eta Nicolas Maduro presidentearen aurkako atentatua prestatzen aritzea leporatuta, 2024ko irailean atxilotu zituzten biak. 

Jorge Rodriguez VenezuelakoAsamblea Nazionaleko presidenteak presoak askatuko zituztela iragarri du goizean, eta handik ordu gutxira baieztatu da libre utzi diztuzten aurreneko presoen artean daudela bi euskal herritarrak. Espainiako Gobernuko Atzerri Gaietako Ministerioak ohar batean baieztatu duenez, espainiar nazionalitatea duten bost preso askatu dituzte denera. Guztiak Caracaseko enbaxadara eraman dituzte, eta handik hartuko dute etxerako bidea. 

Oharrean, Jose Manuel Albaresek zuzentzen duen Ministerioak albistea txalotu du, eta bere "poza" adierazi die aske geratu diren herritarrei zein haien familiei. 

Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Puerto Ayacuchon atxilotu zituzten, Venezuelako Amazonas estatuko hiriburuan, Kolonbiako mugatik oso gertu. CNIren eta Venezuelako oposizioarekin lotura izatea leporatu zieten. Espainiako Gobernuak hasieratik ukatu ditu akusazio horiek. 

Lehen erreakzioak

Albistea zabaldu orduko, erreakzioak bata bestearen atzetik ari dira iristen. Aitor Esteban EBBko presidentea izan da hitz egiten aurrenetakoa. "Pozik" agertu da,  eta gogor salatu du bi bilbotarrek Venezuelan bizi izan duten "espetxealdi bidegabe eta arbitrarioa".  "Aspalditik zain geunden albistea da. Espetxealdi bidegabe eta arbitrarioa. Ongi etorri", idazi du sare sozialetan. 

 

 

 

 

