Jose Maria Basoa eta Andres Martinez bilbotarrak, Venezuelan askatutako presoen artean
Espainiako Gobernuko Atzerri Gaietako Ministerioak baieztatu duenez, denera espainiar nazionalitatea duten bost preso askatu dituzte, eta horien artean daude bi euskal herritarrak. Espainiak Caracasen duen enbaxadan daude guztiak, eta ondorengo orduotan hartuko omen dute etxerako bidea.
Jose Maria Basoa eta Andres Martinez bilbotarrak aske utzi ditu Venezuelak. CNI Espainiako zerbitzu sekretuetako kide izatea eta Nicolas Maduro presidentearen aurkako atentatua prestatzen aritzea leporatuta, 2024ko irailean atxilotu zituzten biak.
Jorge Rodriguez VenezuelakoAsamblea Nazionaleko presidenteak presoak askatuko zituztela iragarri du goizean, eta handik ordu gutxira baieztatu da libre utzi diztuzten aurreneko presoen artean daudela bi euskal herritarrak. Espainiako Gobernuko Atzerri Gaietako Ministerioak ohar batean baieztatu duenez, espainiar nazionalitatea duten bost preso askatu dituzte denera. Guztiak Caracaseko enbaxadara eraman dituzte, eta handik hartuko dute etxerako bidea.
Oharrean, Jose Manuel Albaresek zuzentzen duen Ministerioak albistea txalotu du, eta bere "poza" adierazi die aske geratu diren herritarrei zein haien familiei.
Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Puerto Ayacuchon atxilotu zituzten, Venezuelako Amazonas estatuko hiriburuan, Kolonbiako mugatik oso gertu. CNIren eta Venezuelako oposizioarekin lotura izatea leporatu zieten. Espainiako Gobernuak hasieratik ukatu ditu akusazio horiek.
Lehen erreakzioak
Albistea zabaldu orduko, erreakzioak bata bestearen atzetik ari dira iristen. Aitor Esteban EBBko presidentea izan da hitz egiten aurrenetakoa. "Pozik" agertu da, eta gogor salatu du bi bilbotarrek Venezuelan bizi izan duten "espetxealdi bidegabe eta arbitrarioa". "Aspalditik zain geunden albistea da. Espetxealdi bidegabe eta arbitrarioa. Ongi etorri", idazi du sare sozialetan.
Groenlandiako independentistek AEBrekin "zuzenean" hitz egitea eskatu dute, Danimarka kanpoan utzita
Whashingtonekin akordio bat ixteko aukera ez du baztertzen Naleraq alderdiak, elkartze librearen formula erabilita.
Venezuelak bertako eta atzerriko presoak askatuko dituela iragarri du
Jorge Rodriguez Asanblea Nazionaleko presidenteak egin du iragarpena, Venezuelan "bakea eta bizikidetza baketsua sendotzeko" keinu gisa. Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak adierazi duenez, Espainiako herritarrak daude askatutako presoen artean; horien artean, 2024an atxilotutako bi bilbotarrak daude.
38 pertsona hil dira Iran osora zabaltzen ari diren protestetan
Protestak abenduaren 28an hasi ziren, rialaren balio-galeragatik eta inflazio handiagatik, baina manifestariek Errepublika Islamikoaren amaiera ere eskatu dute. Manifestazioetako batean, pertsona talde batek 2020an AEBk eraildako Qasem Soleimani Guardia Iraultzailearen komandante ohiaren estatua bat eraitsi du.
AEBren esku-hartzeak Venezuelan luze jo dezake, Trumpen esanetan
The New York Times egunkariak egindako elkarrizketa batean, esku-hartze horrek hilabeteak edo urtebete iraun dezakeen galdetu diotenean, buruzagi estatubatuarrak ondorengoa erantzun du: "Askoz denbora gehiago, esango nuke".
AEBren eraso militarrean 100 pertsona hil zirela baieztatu du Venezuelak
Delcy Rodriguezek, Venezuelako presidenteorde exekutiboak, astebeteko dolu nazionala ezarri du biktimak omentzeko.
2027an AEBren gastu militarra 1.500 milioi dolarrera igotzea proposatu du Trumpek
Bestalde, Trump eta Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak bart telefonoz hitz egin dute bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoak onbideratzeko. Bi agintariek Etxe Zurian bilera bat egitea adostu dute, oraindik zehaztu gabeko egun batean.
Immigrazio agente federal batek emakume bat tiroz hil du Minneapolisen (AEB), migrazioaren aurkako operazio batean
Ameriketako Estatu Batuetako immigrazio- eta aduana-zerbitzuko agente batek emakume bat hil du tiroz asteartean. Antza denez, bere ibilgailuarekin migrazio kontrol bat oztopatzen saiatu zen. Gertakariak protestak eragin ditu Minnesota estatuko hirian.
Zergatik nahi du Trumpek Groenlandia?
Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia bereganatzeko duen interesaren atzean dauden arrazoiak azaldu ditu bideo honetan Mikel Reparaz EITBko nazioarteko buruak.
Etxe Zuriak ziurtatu du "erabateko eragina" duela Venezuelako behin-behineko Gobernuan
Bien bitartean, Petroleos de Venezuela (PDVSA) enpresa publikoak iragarri du negoziazioak hasi dituela AEBrekin, petrolioa saltzeko.