Venezuelak bertako eta atzerriko presoak askatuko dituela iragarri du

Jorge Rodriguez Asanblea Nazionaleko presidenteak egin du iragarpena, Venezuelan "bakea eta bizikidetza baketsua sendotzeko" keinu gisa. Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak adierazi duenez, Espainiako herritarrak daude askatutako presoen artean; horien artean, 2024an atxilotutako bi bilbotarrak daude.

Jorge Rodríguez, erdian. Argazkia: EFE

Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidente eta chavismoaren negoziatzaileen buruak iragarri duenez, preso "kopuru nabarmen bat" askatuko dute, herrialdean "bakea eta bizikidetza baketsua sendotzeko" keinu gisa. Preso horiek venezuelarrak eta atzerritarrak izango dira, eta ez du zehaztu kopurua.

"Bakea bilatzeko asmo zabala duen gobernu bolivartarraren keinu hori har bedi gure errepublikak bere bizitza baketsua jarrai dezan, oparotasunaren bila, guztiok egin behar dugun ekarpentzat", adierazi du Rodriguezek.

Bere hitzaldian, eskerrak eman dizkie "bizitza osorako, autodeterminaziorako, independentziarako eta bakerako" eskubidea "defendatzeko" beti ondoan egon direnei: Jose Lusi Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiari, "duela hamar urtetik hona adostasun nazionalaren alde lan egiteko gaitasun guztiak erakusteagatik"; Luiz Inacio Lula da Silva Brasilgo presidenteari, eta Qatarri.

Bi euskal preso Venezuelan

Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak adierazi duenez, askatutako presoen artean Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Adasme bilbotarrak daude, Espainiako herritartasuna duten beste hiru presorekin batera.

Basoa eta Adasme 2024ko irailaren 14an atxilotu zituzten Venezuelan, CNIrekin lotura zutelakoan, eta liberatutako atzerritarren artean egon litezke.

"Egun osoan zehar jarraitzen ari naizen informazioaren arabera, askatze horiek gertatzen ari dira, Jorge Rodriguez Venezuelako Asanblea Nazionaleko presidenteak iragarri duen bezala", eta, "zuhurtzia osoz", askatutako preso horien artean espainiar herritarrak daude, adierazi du Albarasek TVEn.

Ministroak ez du xehetasun gehiagorik eman nahi izan askatutako kopuruaren gainean, baina hori gauzatuz gero "Delcy Rodriguez presidente arduradun berriak Venezuelaren etapa berrian emandako pauso oso positiboa" litzateke.

