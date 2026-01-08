Venezuelak bertako eta atzerriko presoak askatuko dituela iragarri du
Jorge Rodriguez Asanblea Nazionaleko presidenteak egin du iragarpena, Venezuelan "bakea eta bizikidetza baketsua sendotzeko" keinu gisa. Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak adierazi duenez, Espainiako herritarrak daude askatutako presoen artean; horien artean, 2024an atxilotutako bi bilbotarrak daude.
Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidente eta chavismoaren negoziatzaileen buruak iragarri duenez, preso "kopuru nabarmen bat" askatuko dute, herrialdean "bakea eta bizikidetza baketsua sendotzeko" keinu gisa. Preso horiek venezuelarrak eta atzerritarrak izango dira, eta ez du zehaztu kopurua.
"Bakea bilatzeko asmo zabala duen gobernu bolivartarraren keinu hori har bedi gure errepublikak bere bizitza baketsua jarrai dezan, oparotasunaren bila, guztiok egin behar dugun ekarpentzat", adierazi du Rodriguezek.
Bere hitzaldian, eskerrak eman dizkie "bizitza osorako, autodeterminaziorako, independentziarako eta bakerako" eskubidea "defendatzeko" beti ondoan egon direnei: Jose Lusi Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiari, "duela hamar urtetik hona adostasun nazionalaren alde lan egiteko gaitasun guztiak erakusteagatik"; Luiz Inacio Lula da Silva Brasilgo presidenteari, eta Qatarri.
Bi euskal preso Venezuelan
Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak adierazi duenez, askatutako presoen artean Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Adasme bilbotarrak daude, Espainiako herritartasuna duten beste hiru presorekin batera.
Basoa eta Adasme 2024ko irailaren 14an atxilotu zituzten Venezuelan, CNIrekin lotura zutelakoan, eta liberatutako atzerritarren artean egon litezke.
"Egun osoan zehar jarraitzen ari naizen informazioaren arabera, askatze horiek gertatzen ari dira, Jorge Rodriguez Venezuelako Asanblea Nazionaleko presidenteak iragarri duen bezala", eta, "zuhurtzia osoz", askatutako preso horien artean espainiar herritarrak daude, adierazi du Albarasek TVEn.
Ministroak ez du xehetasun gehiagorik eman nahi izan askatutako kopuruaren gainean, baina hori gauzatuz gero "Delcy Rodriguez presidente arduradun berriak Venezuelaren etapa berrian emandako pauso oso positiboa" litzateke.
Jose Maria Basoa eta Andres Martinez bilbotarrak, Venezuelan askatutako presoen artean
Espainiako Gobernuko Atzerri Gaietako Ministerioak baieztatu duenez, denera espainiar nazionalitatea duten bost preso askatu dituzte, eta horien artean daude bi euskal herritarrak. Espainiak Caracasen duen enbaxadan daude guztiak, eta ondorengo orduotan hartuko omen dute etxerako bidea.
Groenlandiako independentistek AEBrekin "zuzenean" hitz egitea eskatu dute, Danimarka kanpoan utzita
Whashingtonekin akordio bat ixteko aukera ez du baztertzen Naleraq alderdiak, elkartze librearen formula erabilita.
38 pertsona hil dira Iran osora zabaltzen ari diren protestetan
Protestak abenduaren 28an hasi ziren, rialaren balio-galeragatik eta inflazio handiagatik, baina manifestariek Errepublika Islamikoaren amaiera ere eskatu dute. Manifestazioetako batean, pertsona talde batek 2020an AEBk eraildako Qasem Soleimani Guardia Iraultzailearen komandante ohiaren estatua bat eraitsi du.
AEBren esku-hartzeak Venezuelan luze jo dezake, Trumpen esanetan
The New York Times egunkariak egindako elkarrizketa batean, esku-hartze horrek hilabeteak edo urtebete iraun dezakeen galdetu diotenean, buruzagi estatubatuarrak ondorengoa erantzun du: "Askoz denbora gehiago, esango nuke".
AEBren eraso militarrean 100 pertsona hil zirela baieztatu du Venezuelak
Delcy Rodriguezek, Venezuelako presidenteorde exekutiboak, astebeteko dolu nazionala ezarri du biktimak omentzeko.
2027an AEBren gastu militarra 1.500 milioi dolarrera igotzea proposatu du Trumpek
Bestalde, Trump eta Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak bart telefonoz hitz egin dute bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoak onbideratzeko. Bi agintariek Etxe Zurian bilera bat egitea adostu dute, oraindik zehaztu gabeko egun batean.
Immigrazio agente federal batek emakume bat tiroz hil du Minneapolisen (AEB), migrazioaren aurkako operazio batean
Ameriketako Estatu Batuetako immigrazio- eta aduana-zerbitzuko agente batek emakume bat hil du tiroz asteartean. Antza denez, bere ibilgailuarekin migrazio kontrol bat oztopatzen saiatu zen. Gertakariak protestak eragin ditu Minnesota estatuko hirian.
Zergatik nahi du Trumpek Groenlandia?
Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia bereganatzeko duen interesaren atzean dauden arrazoiak azaldu ditu bideo honetan Mikel Reparaz EITBko nazioarteko buruak.
Etxe Zuriak ziurtatu du "erabateko eragina" duela Venezuelako behin-behineko Gobernuan
Bien bitartean, Petroleos de Venezuela (PDVSA) enpresa publikoak iragarri du negoziazioak hasi dituela AEBrekin, petrolioa saltzeko.