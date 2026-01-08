Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, ha anunciado la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país. Rodríguez no ha precisado la cantidad de personas que serán liberadas.

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", ha declarado Rodríguez.

Durante su intervención, ha aprovechado para agradecer "a quienes siempre han estado al lado para defender" el derecho a "la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz". Así, ha dado las gracias a José Lusi Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, "quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional"; a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y a Catar.

Dos presos vascos en Venezuela

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, ha confirmado la liberación de los los bilbainos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, entre otros presos de nacionalidad española.

Basoa y Adasme fueron detenidos en el 14 de septiembre de 2024 en Venezuela por supuestos vínculos con el CNI, y podrían encontrarse entre los extranjeros liberados.

"La información que llevo siguiendo a lo largo de todo el día es que esas liberaciones se están produciendo, tal y como ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez" y que, "con todas las cautelas" hay ciudadanos españoles "entre esas liberaciones", ha señalado Albares a TVE.

El ministro no ha querido dar más detalles sobre el número de españoles que serían liberados a falta de tener una confirmación definitiva pero sí ha expresado que de materializarse "será un paso muy positivo por parte de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela" tras la intervención militar de Estados Unidos en la que fue secuestrado el presidente, Nicolás Maduro.