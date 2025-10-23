La presidencia del Parlamento Vasco muestra su apoyo a los dos bilbaínos detenidos en Venezuela desde hace más de un año

El Parlamento Vasco expresará hoy su apoyo a los dos ciudadanos bilbaínos José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, detenidos en Venezuela desde hace más de un año. La presidenta de la Cámara leerá una declaración institucional en la que se reclama que se respeten sus derechos fundamentales y procesales, y se insta a las autoridades venezolanas a permitir la comunicación regular con sus familias, la asistencia letrada de confianza y la atención consular continuada.

Ambos fueron arrestados el 2 de septiembre de 2024, poco después de viajar a la Amazonía venezolana, según aseguran sus familias, con fines turísticos. Desde entonces permanecen en la prisión de El Rodeo 1, considerada una de las más duras del país. El Gobierno de Venezuela, y el propio presidente Nicolás Maduro, los acusan de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español y de planear un atentado contra él.

Las autoridades españolas han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo de Basoa y Martínez con organismos del Estado y califican su detención de injusta. Durante los trece meses de encarcelamiento apenas han tenido contacto con el exterior: una breve llamada telefónica de cinco minutos en mayo, una visita consular en septiembre y otra comunicación telefónica en octubre.

La declaración del Parlamento Vasco pide que se “conciten todos los esfuerzos diplomáticos y políticos posibles” para lograr su libertad y garantizar sus derechos. Familiares de ambos estarán hoy presentes en el pleno, donde también se guardará un minuto de silencio y se leerá una declaración contra la violencia machista tras el asesinato ocurrido la pasada semana en Zarautz.