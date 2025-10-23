ADIERAZPENA
Venezuelan duela urtebete baino gehiago atxilotutako bi bilbotarrei babesa agertu die Eusko Legebiltzarreko lehendakaritzak

Eusko Legebiltzarrak adierazpen instituzional bat irakurriko du gaur Jose Maria Basoa eta Andres Martinezen alde. 2024ko irailaz geroztik espioitzaz akusatuta daude Venezuelan.
venezuelan atxilotutako bi bilbotarrak efe
Martinez eta Basoa. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak babesa emango die gaur Jose Maria Basoa Valdovinos eta Andres Martinez Adasme bilbotarrei, duela urtebete baino gehiago atxilotu baitzituzten Venezuelan. Ganberako presidenteak adierazpen instituzional bat irakurriko du, haien oinarrizko eskubideak eta eskubide prozesalak errespeta daitezela eskatzeko, eta Venezuelako agintariei eskatzen zaie familiekin komunikazio erregularra, konfiantzazko abokatu-laguntza eta kontsul-arreta etengabea ahalbidetzeko.

2024ko irailaren 2an atxilotu zituzten biak, Venezuelako Amazoniara joan eta gutxira, haien familiek adierazi dutenez, turismoa egiteko. Ordutik El Rodeo 1 espetxean daude, herrialdeko espetxe gogorrenetako bat. Venezuelako Gobernuak eta Nicolas Maduro presidenteak Espainiako Inteligentzia Zentro Nazionaleko (CNI) kide izatea eta haren aurkako atentatu bat egitea leporatzen diete.

Espainiako agintariek behin baino gehiagotan ukatu dute Basoak eta Martinezek Estatuko erakundeekin duten lotura, eta bidegabeko atxiloketatzat jo dute. Espetxeratuta egon diren hamahiru hilabeteetan ia ez dute harremanik izan kanpoaldearekin: maiatzean bost minutuko telefono-dei labur bat, irailean bisita kontsular bat eta urrian beste telefono-jakinarazpen bat.

Eusko Legebiltzarraren adierazpenak bere askatasuna lortzeko eta bere eskubideak bermatzeko "ahalegin diplomatiko eta politiko guztiak egiteko" eskatzen du. Bien senideak osoko bilkuran izango dira gaur, eta bertan minutu bateko isilunea egingo dute eta indarkeria matxistaren aurkako adierazpen bat irakurriko dute, joan den astean Zarautzen gertatutako hilketaren ostean.

