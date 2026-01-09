Venezuelak aske utzi dituen bi bilbotarrak "nahiko ondo" daude, Eusko Jaurlaritzaren arabera
Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkariak salatu du atxilotuta egon diren 15 hilabeteetan ez dituztela haien eskubideak errespetatu, eta egoera "benetan larria" pairatu dutela.
Ander Caballero Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkariak ziurtatu duenez, ostegun honetan Venezuelako Gobernuak aske utzi zituen bi bilbotarrak "nahiko ondo daude".
Madrilera eramango dituen hegazkinean daude orain (10:30 direnean) Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Adasme, 2024an Venezuelan atxilotu eta ekintza "terroristak" leporatuta espetxeratu zituzten bi euskal herritarrak.
Azaldu duenez, orain "etxera" ahalik eta azkarren iristea eta senideekin bildu ahal izatea da helburua, eta horregatik, Eusko Jaurlaritzak behar duten mediku eta zainketa arreta oro emango die.
Caballerok nabarmendu duenez, espetxeratu zituztenetik, oso informazio gutxi jaso dute Basoa eta Martinezen senitartekoek.
"Desosegua eta etsipena izan dute. Orain, baina, "amesgaizto izugarri hori bukatzeko itxaropenarekin daude", erantsi du.
Gasteizen kalean bizi diren Maliko asilo eskatzaileak Jaurlaritzak kudeatzen dituen zentroetara eraman dituzte
Gasteizko kaleetan bizi diren Maliko 30 bat errefuxiatu Eusko Jaurlaritzako hainbat zentrotara eraman dituzte aldi baterako. Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Espainiako Gobernuari eskatu dio, bere "betebeharrak" betetzeko eta Maliko asilo eskatzaileen egoera administratiboa bideratzeko.
Helduak doan euskaldundu daitezen "urrats eraginkorrak" eskatu ditu Kontseiluak Nafarroako Parlamentuan
Euskaltegiekin batera landu duten 'Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena' proposamena aurkeztu du eta helduen “euskalduntze eta alfabetatze masiboa” defendatu du, euskararen erabilera handitzeko ezinbesteko baldintza dela uste baitu.
Eskola kiroleko jarduerak bertan behera asteburuan Gipuzkoan, denboraleagatik
Kirol Departamentuak prebentzio-neurriak aktibatu ditu ostiral honetarako, denboraleak eragin ditzakeen edozein egoeraren aurrean haur eta gazteen segurtasuna uneoro bermatzeko.
Gasteizko bi udaltzain zigortu dituzte, adin txikiko bat atxikitzeko indar "neurrigabea" erabiltzeagatik
Gertakariak 2023ko martxoan izan ziren, Zabalgana auzoan, debekatutako eremu batean patinete elektrikoan zihoan gazte bat geldiarazi zutenean agenteek.
Xabier Anduagak San Sebastian martxa elkarrekin abesteko deia egin du bandera igoeran
Aurten Urrezko Danborra jasoko duen Xabier Anduaga tenor gazteak San Sebastian martxa abestuko du Konstituzio plazako oholtzan, Donostiako Orfeoiarekin batera. "Mundu guztiak nirekin abestea nahi dut, ez dut inor ni entzuten egotea nahi, baizik eta mundu guztiak gozatzea", nabarmendu du Anduagak.
"Arrazoizko tarte batean" ez da isunik jarriko V-16 baliza ez erabiltzeagatik
Espainiako Gobernuko Barne ministroaren hitzetan, bidaiarien "bizitzak salbatzea" da neurri berriaren helburua, eta ez gidariak "zigortzea eta dirua biltzea". Horregatik, egokitzeko denbora emango dutela jakinarazi du.
ChatGPT ongizateari laguntzeko tresna bat prestatzen ari da
Plataformak galdera medikoak erantzutea, emaitza pertsonalak aztertzea eta osasun aholku pertsonalizatuak eskaintzea ahalbidetuko du, osasun profesionalak ordezkatu gabe. Oraingoz, erabiltzaile talde txiki batekin probatzen ari dira, ofizialki merkaturatu aurretik.
Korrikaren 24. edizioaren ibilbidea
Euskararen aldeko lasterketa martxoaren 19an Atharratzetik abiatu eta hilaren 29an, igandearekin, iritsiko da Bilbora, hamaika egun geroago. Ikusi ibilbide osoa eta aurreikusitako ordutegiak.
Euskadik odol-emaileak behar ditu: Osakidetzak erreserben beherakada kritikoaz ohartarazi du
Gripearen bilakaerak eta gabonetako geldialdiak odol-emateen kopurua murriztu dute, eta deia indartzera behartu du; izan ere, osasun-jarduera bermatzeko, egunean 400 inguru behar dira.