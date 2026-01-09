Venezuela
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Venezuelak aske utzi dituen bi bilbotarrak "nahiko ondo" daude, Eusko Jaurlaritzaren arabera

Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkariak salatu du atxilotuta egon diren 15 hilabeteetan ez dituztela haien eskubideak errespetatu, eta egoera "benetan larria" pairatu dutela.

Bilbainos detenidos en Venezuela

Venezuelak askatu zituen bi bilbotarrak

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ander Caballero Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkariak ziurtatu duenez, ostegun honetan Venezuelako Gobernuak aske utzi zituen bi bilbotarrak "nahiko ondo daude".

Madrilera eramango dituen hegazkinean daude orain (10:30 direnean) Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Adasme, 2024an Venezuelan atxilotu eta ekintza "terroristak" leporatuta espetxeratu zituzten bi euskal herritarrak.

Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkariak salatu du atxilotuta egon diren 15 hilabeteetan ez dituztela haien eskubideak errespetatu eta egoera "benetan larria" pairatu dutela.

Azaldu duenez, orain "etxera" ahalik eta azkarren iristea eta senideekin bildu ahal izatea da helburua, eta horregatik, Eusko Jaurlaritzak behar duten mediku eta zainketa arreta oro emango die. 

Caballerok nabarmendu duenez, espetxeratu zituztenetik, oso informazio gutxi jaso dute Basoa eta Martinezen senitartekoek.

"Desosegua eta etsipena izan dute. Orain, baina, "amesgaizto izugarri hori bukatzeko itxaropenarekin daude", erantsi du.

Jose Maria Basoa Valdovinos eta Andres Martinez Adasme bilbotarrak, Venezuelan askatutako presoen artean
Venezuela Bilbo Munduko albisteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X