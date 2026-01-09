Borrasca Goretti
Los servicios de emergencias buscan a una persona que ha caído al mar en San Sebastián

Rescate de un hombre mayor en Urumea
Euskaraz irakurri: Larrialdi zerbitzuak itsasora erori den pertsona baten bila ari dira Donostian

El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que se ha recibido el aviso por parte de un testigo de que una persona se ha precipitado al mar en la zona del espigón de la Zurriola, un lugar expuesto hoy a fuertes vientos y gran oleaje.  Dotaciones de bomberos, una ambulancia y patrullas de la Ertzaintza y policía local se encuentran en el lugar.

Donostia-San Sebastián Sociedad

