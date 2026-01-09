Los servicios de emergencias buscan a una persona que ha caído al mar en San Sebastián
El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que se ha recibido el aviso por parte de un testigo de que una persona se ha precipitado al mar en la zona del espigón de la Zurriola, un lugar expuesto hoy a fuertes vientos y gran oleaje. Dotaciones de bomberos, una ambulancia y patrullas de la Ertzaintza y policía local se encuentran en el lugar.
Fallece una persona al caer al río en la zona del puente del Kursaal en San Sebastián
Se trata de un hombre de avanzada edad que ha caído al mar en la esquina entre el puente del Kursaal y la calle Ramón María Lili.
La temperatura de los océanos marcó un nuevo récord en 2025
El calentamiento oceánico no es uniforme: las zonas más cálidas son los océanos tropical y Atlántico Sur, el Pacífico Norte y el océano Austral, según sostiene un estudio realizado por un equipo internacional de más de 50 científicos de 31 instituciones de todo el mundo.
Los dos bilbaínos liberados por Venezuela están "relativamente bien", según el Gobierno Vasco
En declaraciones a Radio Euskadi, el secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco ha denunciado que durante los 15 meses que los dos bilbaínos han permanecido arrestados no han visto respetados sus derechos y han padecido una situación "ciertamente grave".
Refugiados de Mali que pernoctan en Vitoria son trasladados a centros gestionados por del Gobierno Vasco
Una treintena de refugiados de Mali que pernoctan en las calles de Vitoria a la espera de tramitar su petición de asilo han sido trasladados este jueves a distintos centros del Gobierno Vasco de manera temporal. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha instado al Gobierno español a ser responsable, hacer "los deberes" y resolver la situación administrativa que se da con los solicitantes de asilo de Mali.
Kontseilua pide “pasos efectivos” para garantizar la gratuidad del aprendizaje del euskera en adultos
Ha presentado en el Parlamento de Navarra el documento 'Propuesta para fomentar en los adultos la necesidad de conocer el euskera' y ha defendido la "euskaldunización y alfabetización masiva" de los adultos, como condición indispensable para el aumento del uso.
Suspendidas las actividades de deporte escolar para el fin de semana en Gipuzkoa por el temporal
El Departamento de Deportes ha activado para este viernes las medidas preventivas ante cualquier situación que pueda provocar la ciclogénesis explosiva para garantizar en todo momento la seguridad de niños y jóvenes.
Condenados a una multa de 1800 euros dos policías locales de Vitoria por usar "fuerza innecesaria" al retener a un menor
Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 en el barrio de Zabalgana de la capital alavesa, cuando los agentes interceptaron a un joven que iba en patinete eléctrico por una zona prohibida.
El tenor Xabier Anduaga llama a interpretar todos juntos la marcha de San Sebastián durante la izada
El joven tenor Xabier Anduaga, quien recibirá este año el Tambor de Oro, cantará en el tablado de la plaza de la Constitución, junto al Orfeón Donostiarra, la marcha de San Sebastián. "Quiero que todo el mundo cante conmigo, no quiero que nadie me esté escuchando sino que todo el mundo disfrute", ha enfatizado Anduaga.
Interior anuncia que no se multará durante "un periodo razonable" por no utilizar la baliza V-16
"Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas", ha asegurado el ministro de Interior del Gobierno de España.