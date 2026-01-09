Goretti borraska
Larrialdi zerbitzuak itsasora erori den pertsona baten bila ari dira Donostian

Rescate de un hombre mayor en Urumea
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Segurtasun Sailak esan duenez, lekuko batek jakinarazi du pertsona bat itsasora erori dela Zurriolako kai-muturrean, haize zakarra eta olatu handiak dauden lekuan. Suhiltzaileak, anbulantzia bat eta Ertzaintzaren eta udaltzaingoaren patruilak bertan daude.

Donostia Gizartea

