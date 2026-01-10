Detenida una mujer en Zierbena por estafar más de 24 000 euros a su arrendatario

La Ertzaintza detuvo ayer por la tarde a una mujer en Zierbena (Bizkaia), acusada de estafar una elevada cantidad de dinero, más de 24 000 euros, a su arrendatario, según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota.

Según detalla la fuente, la víctima es una persona de edad avanzada y con problemas cognitivos, y residía en la vivienda de la ahora detenida, en calidad de arrendatario. No fue hasta el ingreso del hombre en el hospital, cuando los familiares de éste descubrieron la estafa. Durante su convalecencia, descubrieron que alguien había realizado una retirada de dinero en el cajero automático del centro sanitario. Ante la imposibilidad de que hubiera podido efectuarlo la propia víctima, la familia comenzó a inspeccionar las cuentas.

Fue así cómo descubrieron movimientos en las cuentas que el hombre no reconocía haber realizado ni autorizado. Las retiradas comenzaron con el inicio de la convivencia en el piso de Zierbena en régimen de alquiler. Además de realizar retiradas de dinero de cajeros, la detenida está acusada de realizar compras en comercios de la zona. Asimismo, se ha podido descubrir que también se había efectuado alguna compra por internet a nombre de otro inquilino de la misma vivienda, un hombre de 50 años.

Tras presentar la denuncia, la Ertzaintza inició una investigación, que ha concluido con el arresto de la presunta autora de la estafa, una mujer de 60 años. La arrestada permanece en dependencias policiales a la espera de la finalización de las diligencias antes de ser puesta a disposición judicial.