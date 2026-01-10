IRUZURRA
Emakume bat atxilotu dute Zierbenan, errentariari 24.000 euro baino gehiagoko iruzurra egitea egotzita

Maizterraren txartelarekin dirua ateratzea eta erosketak egitea leporatu diote atxilotuari. Biktimak ez zion horretarako baimenik eman, eta konturatu ere ez zen egin. 

EITB

Ertzaintzak emakume bat atxilotu zuen atzo arratsaldean Zierbenan (Bizkaia), errentariari 24.000 euro baino gehiagoko iruzurra egitea egotzita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi duenez. 

Horren arabera, biktima adineko gizon bat da, arazo kognitiboak dituena. Biktima atxilotutako emakumearen etxebizitzan bizi zen, alokairuan. Gizona ospitaleratu zutenean atzeman zuten iruzurra haren senitartekoek; izan ere, eriondo zegoela, baten batek osasun-zentroko kutxazain automatikoan haren kreditu-txartela baliatuz dirua atera zuela ikusi zuten. Hura halakorik egiteko moduan ez zegoela ikusita, familiak haren kontuak ikuskatzeari ekin zion. 

Banku-mugimenduak aztertuta konturatu ziren kutxazainetatik hainbat aldiz atera zutela dirua, gizonaren baimenik gabe. Egiaztatu zutenez, Zierbenako etxebizitza horretan alokairuan bizitzen hasi zenean hasi ziren mugimendu irregular horiek. Guztira, inguruko saltokietan egindako erosketa batzuk ere kontuan hartuta, 24.000 eurotik gorako iruzurra egitea leporatu diote emakume horri.

Halaber, etxebizitza berean alokairuan bizi zen 50 urteko beste gizon baten izenean ere Internet bidez erosketaren bat egin zela jakin zuten.

Salaketa aurkeztu ondoren, Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen, eta atzo atxilotu zuten emakumea. Atxilotua ertzain-etxera eraman dute, epaile aurrera eraman aurretik egin beharreko eginbideak betetzera.

Iruzurrak Bizkaia Ertzaintza Gizartea

