El padre de Andrés Martínez, vasco recientemente liberado en Venezuela, relata lo ocurrido estos últimos meses
El joven se encuentra bien y contento, tras pasar su primera noche en casa. Fue detenido junto a su amigo, José María Basoa, al cruzar el Orinoco. Han permanecido juntos hasta su liberación.
Te puede interesar
Siete heridos en el incendio desatado en un edificio de Atxuri tras la explosión de la batería de una patinete eléctrico
Las llamas han comenzado en el número 6 de la calle George Steer, en la planta baja. Los bomberos y la Ertzaintza han tenido que desalojar tres bloques y cuatro personas han tenido que ser trasladadas al hospital. Otras tres personas ha sido atendidas en el lugar.
La Policía investiga la muerte de dos jóvenes de 13 y 20 años en Logroño
Los cuerpos han sido hallados en una calle de la capital riojana, y no presentan signos de violencia.
Los dos vascos liberados en Venezuela ya están en casa
Tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas, han hecho el recorrido entre Madrid y Bilbao en coche y han llegado hacia las 18:00 horas a sus respectivos domicilios.
Encuentran el cadáver del hombre desaparecido en Olite
Un dispositivo de rastreo ha buscado durante seis días por la zona, y su cuerpo ha sido localizado este viernes en un camino rural entre Olite y la vecina localidad de Beire.
Las sidrerías de la denominación Euskal Sagardoa han producido 3,1 millones de litros esta campaña
Las 46 sidrerías de Euskadi adscritas a la denominación de origen Euskal Sagardoa han producido para la nueva campaña 3,1 millones de litros de esta bebida, para lo que han utilizado 4,4 millones de kilos de manzanas de frutales locales.
Muere un conductor en un accidente de tráfico en la N-121-B, a la altura de Arizkun
El accidente se ha producido sobre las 14:07 horas, a su paso por la localidad de Baztan, y hasta el lugar se han desplazado médicos, bomberos y ambulancias, así como patrullas de la Policía Foral.
Gipuzkoa prevé vacunar 42.500 cabezas de ganado contra la dermatosis nodular en dos meses
Gipuzkoa vacunará 42.500 cabezas de ganado bovino contra la dermatosis nodular durante la campaña de vacunación obligatoria iniciada este viernes en el territorio y que se completará en un plazo aproximado de dos meses en un total de 1.900 explotaciones ganaderas.
Fallece una persona al caer al río en la zona del puente del Kursaal en San Sebastián
Se trata de un hombre de avanzada edad que ha caído al mar en la esquina entre el puente del Kursaal y la calle Ramón María Lili.
Los servicios de emergencias buscan a una persona que ha caído al mar en San Sebastián
El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que se ha recibido el aviso por parte de un testigo de que una persona se ha precipitado al mar en la zona del espigón de la Zurriola, un lugar expuesto hoy a fuertes vientos y gran oleaje. Dotaciones de bomberos, una ambulancia y patrullas de la Ertzaintza y policía local se encuentran en el lugar.