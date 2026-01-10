Hoy es noticia
El padre de Andrés Martínez, vasco recientemente liberado en Venezuela, relata lo ocurrido estos últimos meses

Euskaraz irakurri: Andres Martinezen aitak azken hilabeteetan gertatutakoa kontatzen du
EITB

Última actualización

El joven se encuentra bien y contento, tras pasar su primera noche en casa. Fue detenido junto a su amigo, José María Basoa, al cruzar el Orinoco. Han permanecido juntos hasta su liberación.

