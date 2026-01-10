Albiste da
VENEZUELA
Andres Martinezen aitak azken hilabeteetan gertatutakoa azaldu du

aita venezuela
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Andres Martinez bilbotar gaztea ondo eta pozik dago, lehen gaua etxean igaro ondoren. Jose Maria Basoa lagunarekin batera atxilotu zuten, Orinoko ibaia zeharkatu ostean, eta elkarrekin egon dira askatu arte.

Venezuela

