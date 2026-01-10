La Policía investiga la muerte de dos jóvenes de 13 y 20 años en Logroño

El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que se ha recibido el aviso por parte de un testigo de que una persona se ha precipitado al mar en la zona del espigón de la Zurriola, un lugar expuesto hoy a fuertes vientos y gran oleaje. Dotaciones de bomberos, una ambulancia y patrullas de la Ertzaintza y policía local se encuentran en el lugar.