La Policía investiga la muerte de dos jóvenes de 13 y 20 años en Logroño

Los cuerpos han sido hallados en una calle de la capital riojana, y no presentan signos de violencia.
Euskaraz irakurri: Polizia 13 eta 20 urteko bi gazteren heriotza ikertzen ari da Logroñon
Agencias | EITB

La Policía Nacional  española investiga la muerte de dos jóvenes cuyos cuerpos han sido encontrados este sábado en una calle de Logroño.

Se trata de un joven de 20 años y una adolescente de 13, cuyos cuerpos no presentan signos de violencia, según ha detallado la jefatura superior de Policía de La Rioja en un comunicado. 

