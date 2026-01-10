Albiste da
Logroñon hilda agertu diren 13 eta 20 urteko bi gazteren kasua ikertzen ari da Polizia

Gorpuak Errioxako hiriburuko kale batean aurkitu dituzte, baina gorpuetan ez dute indarkeria zantzurik atzeman.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Polizia Logroñon (Errioxa) hilik agertu diren 13 eta 20 urteko bi gazteren kasua ikertzen ari da. Hilotzak Errioxako hiriburuko kale batean aurkitu dituzte.

Errioxako Poliziaren Buruzagitza Nagusiak ohar baten bidez jakinarazi duenez, gorpuetan ez dute indarkeria zantzurik aurkitu.

Errioxa Espainia Gizartea

