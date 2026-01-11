Hoy es noticia
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Detenido un hombre por matar a su mujer en Cádiz

El hombre tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Cadizen emaztea hiltzeagatik
Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en la localidad gaditana de Olvera y su marido, de 60 años, ha sido detenido acusado del asesinato, han informado fuentes de la Guardia Civil.

La mujer fue hallada muerta esta madrugada en su domicilio, en el que también fue detenido su marido.

El hombre tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

Violencia machista

