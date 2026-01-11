EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Cadizen emaztea hiltzea egotzita

Gizonak salaketak zituen genero indarkeriarekin lotutako delituengatik.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

58 urteko emakume bat hil dute gaur goizaldean Olveran (Cadiz), eta haren senarra, 60 urtekoa, atxilotu dute, hilketa egotzita, Guardia Zibileko iturriek jakitera eman dutenez.

Emakumea bere etxean hilda aurkitu dute goizaldean, eta senarra bertan zegoen.

Gizonak salaketak zituen genero indarkeriarekin lotutako delituengatik.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X