Navarra
El incendio en un coche alcanza el tendido eléctrico de una vivienda en Buñuel, causando varias explosiones

Incendio en Buñuel
18:00 - 20:00
Incendio en Buñuel. Foto: Bomberos de Navarra.
Euskaraz irakurri: Auto batean piztutako sutea etxebizitza baten linea elektrikora iritsi da Buñuelen, hainbat leherketa eraginez

Última actualización

Los bomberos del parque de Tudela han tenido que acudir esta madrugada a Buñuel para sofocar el incendio declarado en un vehículo. El fuego ha alcanzado el trenzado eléctrico de la fachada de una vivienda contigua, causando varias explosiones.

Incendios Navarra Bomberos Sociedad

