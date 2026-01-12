El incendio en un coche alcanza el tendido eléctrico de una vivienda en Buñuel, causando varias explosiones
Los bomberos del parque de Tudela han tenido que acudir esta madrugada a Buñuel para sofocar el incendio declarado en un vehículo. El fuego ha alcanzado el trenzado eléctrico de la fachada de una vivienda contigua, causando varias explosiones.
