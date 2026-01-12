Nafarroa
Auto batean piztutako sutea etxebizitza baten linea elektrikora iritsi da Buñuelen, hainbat leherketa eraginez

Incendio en Buñuel
18:00 - 20:00
Sutea Buñuelen. Argazkia: Nafarroako suhiltzaileak.

Azken eguneratzea

Tuterako suhiltzaileak Buñuelera joan behar izan dira gaur goizaldean, ibilgailu batean piztutako sutea itzaltzeko. Suak ondoko etxebizitza baten aurrealdeko txirikorda elektrikoa harrapatu du, eta hainbat leherketa eragin ditu.

Suteak Nafarroa Suhiltzaileak Gizartea

