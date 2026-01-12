Auto batean piztutako sutea etxebizitza baten linea elektrikora iritsi da Buñuelen, hainbat leherketa eraginez
Tuterako suhiltzaileak Buñuelera joan behar izan dira gaur goizaldean, ibilgailu batean piztutako sutea itzaltzeko. Suak ondoko etxebizitza baten aurrealdeko txirikorda elektrikoa harrapatu du, eta hainbat leherketa eragin ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
Mattelek Barbie autista aurkeztu du, nahasmendu hori duten haurrek ikusten duten mundua islatzen duen panpina
Panpinak artikulazioak ditu ukondoetan eta eskumuturretan, nahasmendu hau duten pertsonek egiten dituzten mugimendu edo portaera errepikakorrak irudikatzeko. Begirada apur bat desbideratua du, sinboloetan oinarritutako komunikazio aplikazioak erakusten dituen tableta bat darama esku batean, eta estresa murrizten eta kontzentrazioa hobetzen laguntzen duen "fidget spinner" arrosa bat bestean.
Espetxean sartu dituzte kilo bat kokainarekin Donostian atxilotutako hiru pertsonak
Ertzaintzak adierazi duenez, horietako batek kokaina irentsi egin zuen, kapsulatan sartuta, droga Brasildik Gipuzkoako hiriburura ekartzeko asmoz.
Pertsona bat zauritu da eta ilarak sortu dira Txorierriko igarobidearen inguruan, Lezama parean, istripu bat dela eta
Ezbeharra 08:20an gertatu da, BI-30 errepidean, Barakaldoko noranzkoan.
Epaileak espetxera bidali du Iruñean emakume bat labanaz zauritu zuen 84 urteko gizona
Erasoa ostiralean gertatu zen, Arrotxapea auzoan, eta zerbitzuz kanpo zegoen foruzain batek geldiarazi zuen gizona. Larri zauritu zuen emakumea.
Ikusmin handia abuztuaren 12ko eklipse osoa dela eta
Ilargia pixkanaka hasiko da eguzkia estaltzen, 19:30 aldera, eta unerik gorena 20:27 eta 20:28 bitartean izango da gurean. Jende askok ez du fenomeno hori galdu nahi, eta Nafarroa hegoaldeko ostatuak gainezka daude egun horretarako.
90 ibilgailu eta 215 pertsona identifikatu dituzte Gasteizen legez kanpoko lasterketa batean
Larunbat honetan, 23:00ak aldera, Udaltzaingoak eta Ertzaintzak kontrol bat antolatu dute legez kanpoko auto-lasterketa bat atzemateko, Gasteizko Udaleko iturriek jakitera eman dutenez.
Emakume bat atxilotu dute Bilbon, txartel bat lapurtu eta hainbat dendatan erabili ostean
Txartela Bilboko erdiguneko hotel bateko langileen aldageletan lapurtu zuen.
N-1 errepidean errei bat itxiko dute gauez, Andoainen, oinezkoen pasabide bat konpontzeko
Noranzko bakoitzean errei bat itxiko dute 22:00etatik 06:00etara, urtarrilaren 11tik 25era, Bazkardon.
Gizon bat atxilotu dute Cadizen emaztea hiltzea egotzita
Gizonak salaketak zituen genero indarkeriarekin lotutako delituengatik.