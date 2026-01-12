La Audiencia Nacional archiva la causa del apagón al no haber "un mínimo indicio" de sabotaje terrorista

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación abierta por el apagón eléctrico ocurrido en la península el 28 de abril de 2025, al determinar que no existe "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista".



Un día después del apagón que sorprendió a la Península Ibérica y que dejó sin suministro eléctrico, durante horas, a millones de ciudadanos, el juez Calama, que esa semana estaba de guardial acordó abrir una investigación por si pudiese tratarse de ciberterrorismo.



Pero tras meses de investigación y una vez que ha recabado todos los informes técnicos solicitados a diversos organismos, el juez ha descartado "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".



Sí que infiere en el auto dictado este lunes que puede concurrir un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica, pero estos hechos, aclara el juez, ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, deben quedar fuera de la vía penal, "máxime cuando existen otros mecanismos de solución".



El instructor recoge el informe del Comité creado por el Gobierno español para el análisis de las circunstancias del apagón, que apuntó a un origen multifactorial.



Según el juez, dicho informe concluyó "que faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país, pues había un parque de generación más que suficiente para responder".