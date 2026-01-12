ITZALALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auzitegi Nazionalak itzalaldiaren auzia artxibatu du, sabotaje terroristaren "gutxieneko zantzurik" ez dagoelako

Epaileak baztertu egin du "ikertutako gertakarien jatorria terrorismo informatikoko ekintza batean" egotea.

itzalaldia semaforoak apagon-semaforos-donostia-efe

Itzalaldia, Donostian. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak artxibatu egin du 2025eko apirilaren 28an Iberiar penintsulan izandako itzalaldi elektrikoa aztertzeko irekitako ikerketa, "sabotaje terrorista" izan zela esateko "gutxieneko zantzurik" ez dagoela ebatzita.

Iberiar penintsula ezustean harrapatu eta milioika herritar ordu luzez argindarrik gabe utzi zituen itzalaldiaren biharamunean, Calama epaileak, aste horretan guardian zegoenak, ikerketa abiatzea erabaki zuen, ziberterrorismoa izan zitekeelakoan.

Baina hainbat hilabetetako ikerketaren ondoren eta hainbat erakunderi eskatutako txosten tekniko guztiak bildu ondoren, epaileak baztertu egin du "ikertutako gertakarien jatorria terrorismo informatikoko ekintza batean dagoela ondorioztatzeko zantzurik egotea".

Astelehen honetan emandako autoan jasotakoaren arabera, energia elektrikoaren sorreran esku hartzen duten operadoreekin lotutako gatazka administratibo edo zibil bat gerta daiteke, baina gertakari horiek, delituzko zantzurik ez dagoenez, bide penaletik kanpo geratu behar dira, "konponbiderako beste mekanismo batzuk daudelako".

Espainiako Gobernuak itzalaldiaren nondik norakoak aztertzeko sortutako Batzordearen txostena jaso du autoan. Txosten horrek ondorioztatu zuen itzalaldia faktore anitzek eragin zutela.

Hala, epaileak gogorarazi duenez, txostenak ondorioztatu zuen "tentsioa kontrolatzeko baliabideak falta izan zirela, dela programatuta zeudenek behar bezala lan egin ez zutelako, dela programatuta zeudenek behar bezalako baliabiderik ematen ez zutelako, dela bien konbinazio batengatik, baina ez baliabideak falta zirelako, eusteko nahikoa energia-sorgailu zeudelako".

Adituen txosten baten arabera, "gaintentsioko ur-jauzi" bat da itzalaldiaren arrazoia, eta ez du arduradunik aipatzen
Energia Espainia Portugal Auzitegi Nazionala Zibererasoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Barbie autista
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mattelek Barbie autista aurkeztu du, nahasmendu hori duten haurrek ikusten duten mundua islatzen duen panpina

Panpinak artikulazioak ditu ukondoetan eta eskumuturretan, nahasmendu hori duten pertsonek egiten dituzten mugimendu eta portaera errepikakorrak irudikatzeko. Begirada apur bat desbideratua du, sinboloetan oinarritutako komunikazio aplikazioak erakusten dituen tableta bat darama esku batean eta estresa murrizten eta kontzentrazioa hobetzen laguntzen duen fidget spinner arrosa, bestean.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X