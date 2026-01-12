Reconocen como 'Científica del Año' a la directora del nuevo laboratorio cuántico del Donostia International Physics Center
Francesca Ferlaino, la científica responsable del nuevo laboratorio cuántico del Donostia International Physics Center (DIPC), ha sido nombrada 'Científica del Año 2025' en Austria por la Asociación de Periodistas de Ciencia y Educación de este país, por su "destacada labor investigadora y su pasión comunicando a la ciudadanía su trabajo en ciencias cuánticas".
Según han explicado desde el DIPC, Ferlaino logró en 2012 la primera condensación de Bose-Einstein de Erbio, "una especie atómica bastante inexplorada con extraordinarias propiedades magnéticas". En 2018 obtuvo la primera fusión cuántica dipolar de Erbio y Disprosio. En 2019 logró crear un nuevo estado de la materia, denominado supersólido, y en 2021 creó estados supersólidos en dos dimensiones.
Durante los últimos 20 años, ha llevado a cabo su investigación en el Departamento de Física Experimental de la Universidad de Innsbruck y, desde 2014, es directora científica del Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica (IQOQI) de la Academia Austríaca de Ciencias (ÖAW) en Innsbruck.
En 2024 Ferlaino se incorporó al DIPC para diseñar y dirigir el futuro Laboratorio de Tecnologías Cuánticas de Átomos Ultrafríos, que se ubicará en el nuevo edificio del Donostia International Physics Center, financiado por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco.
"Me siento profundamente honrada por este prestigioso reconocimiento. Siempre he estado convencida de que la ciencia no es un esfuerzo solitario, sino un bien compartido cuyo valor crece cuando se intercambia y se comunica el conocimiento. Este premio supone un reconocimiento especial a la importancia de la comunicación científica y al papel que desempeña para que la investigación sea significativa para la sociedad", ha afirmado Ferlaino.
Por su parte, el director del DIPC, Ricardo Díez Muiño, ha destacado que este reconocimiento "confirma a Francesca Ferlaino como una de las científicas más destacadas en física cuántica en Europa" y se ha mostrado "orgulloso" de que haya elegido desarrollar un nuevo laboratorio de tecnologías cuánticas en el DIPC.
La investigación de Francesca Ferlaino se centra en los fenómenos cuánticos en gases atómicos a temperaturas ultrafrías. El laboratorio de Ferlaino en el DIPC formará parte de la Milla Cuántica en Ibaeta, un ecosistema de siete centros de investigación apoyados por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco.
Ferlaino combinará su papel como directora del laboratorio del DIPC con sus actuales responsabilidades en el Instituto de Física Experimental de la Universidad de Innsbruck y el IQOQI de la Academia Austriaca de Ciencias (ÖAW), ampliando y consolidando la colaboración y el intercambio activo entre el DIPC e Innsbruck en Austria.
