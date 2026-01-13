Albares asegura que siguen avanzando los trabajos para oficializar el euskera en la UE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que siguen “avanzando” los trabajos para lograr que todos los Estados miembros de la Unión Europea avalen la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en las instituciones comunitarias.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albares ha explicado que continúan los contactos discretos y las reuniones técnicas a distintos niveles para convencer a los países que aún mantienen reticencias. En este sentido, se ha mostrado convencido de que todos los Estados miembros, incluida Alemania, acabarán apoyando la propuesta, aunque ha evitado concretar una fecha.
“Más tarde o más temprano el catalán, el euskera y el gallego van a ser lenguas oficiales en Europa, porque todos lo entienden”, ha asegurado el ministro, que ha lamentado además las presiones del PP para tratar de impedir ese reconocimiento.
Albares también ha expresado su “muchísima preocupación” por los recientes acontecimientos en Irán y ha justificado la decisión del Gobierno español de convocar al embajador iraní.
