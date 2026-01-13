Euskara Europan ofizialtzeko lanek aurrera jarraitzen dutela ziurtatu du Albaresek
Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak ez du eperik jarri nahi, baina ziur dago estatu kide guztiek euskara, katalana eta galiziera Europako erakundeetan hizkuntza ofizial gisa onartzea babestuko dutela.
Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako Espainiako ministroak adierazi duenez, Europar Batasuneko estatu kide guztiek euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna bermatzeko lanekin "aurrera" jarraitzen dute.
Catalunya Radion egindako elkarrizketa batean, Albarresek azaldu du harreman diskretuek eta bilera teknikoek jarraitzen dutela, hainbat mailatan, errezeloak dituzten herrialdeak konbentzitzeko. Ildo horretan, ziur agertu da estatu kide guztiek, Alemania barne, proposamena babestu egingo dutela, baina ez du datarik zehaztu.
"Lehenago edo geroago, katalana, euskara eta galegoa hizkuntza ofizialak izango dira Europan, denek ulertzen dutelako horrela izan behar dela", adierazi du ministroak, eta PPren presioen kontra azaldu da.
Albares "oso kezkatuta" agertu da Irango azken gertakariekin, eta Espainiako Gobernuak Irango enbaxadorea deitzeko hartutako erabakia justifikatu du.
