HIZKUNTZAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskara Europan ofizialtzeko lanek aurrera jarraitzen dutela ziurtatu du Albaresek

Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak ez du eperik jarri nahi, baina ziur dago estatu kide guztiek euskara, katalana eta galiziera Europako erakundeetan hizkuntza ofizial gisa onartzea babestuko dutela.

MADRID, 12/01/2026.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, llega a la rueda de prensa conjunta que han ofrecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, tras la reunión mantenida para analizar el actual contexto geopolítico internacional, este lunes en Moncloa. EFE/ Mariscal

Albares. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako Espainiako ministroak adierazi duenez, Europar Batasuneko estatu kide guztiek euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna bermatzeko lanekin "aurrera" jarraitzen dute.

Catalunya Radion egindako elkarrizketa batean, Albarresek azaldu du harreman diskretuek eta bilera teknikoek jarraitzen dutela, hainbat mailatan, errezeloak dituzten herrialdeak konbentzitzeko. Ildo horretan, ziur agertu da estatu kide guztiek, Alemania barne, proposamena babestu egingo dutela, baina ez du datarik zehaztu.

"Lehenago edo geroago, katalana, euskara eta galegoa hizkuntza ofizialak izango dira Europan, denek ulertzen dutelako horrela izan behar dela", adierazi du ministroak, eta PPren presioen kontra azaldu da.

Albares "oso kezkatuta" agertu da Irango azken gertakariekin, eta Espainiako Gobernuak Irango enbaxadorea deitzeko hartutako erabakia justifikatu du.

Euskara Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X