Casi 20 000 personas conviven con la depresión en Euskadi, con 3434 casos nuevos casos diagnosticados en 2025
Un total de 3434 personas fueron diagnosticadas por Osakidetza de depresión durante el 2025, unas cifras que revelan un descenso del 12 % respecto al año anterior pero que evidencian también que la depresión sigue siendo una enfermedad mental con gran incidencia ente la población vasca, ya que es una situación y un proceso en el que se encuentran actualmente en Euskadi, cerca de 20 000 personas, sin olvidar a todas aquellas que la sufren, aunque no estén diagnosticadas y no figuren en registros. Más del 60 % de los nuevos casos fueron mujeres, entre los 46 y 75 años.
Coincidiendo con el día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hoy 13 de enero, Osakidetza ha querido mostrar, un año más, su "compromiso en ofrecer el apoyo necesario a quienes lo necesiten".
Koldo Berganzo, director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza ha insistido en la importancia de saber reconocer los síntomas y de pedir ayuda cuando éstos persisten, consultando con el o la profesional sanitara de referencia en el centro de salud. “Es fundamental que todas y todos comprendamos la importancia de la salud mental y el impacto que tiene en nuestras vidas. La depresión es tratable, y buscar ayuda es un paso importante”, ha recordado.
¿Cuáles son los síntomas más comunes?
Si bien los síntomas pueden cambiar de una persona a otra, la persona deprimida presenta comúnmente una tristeza intensa, ganas de llorar, ansiedad, frustración, falta de energía y desgana, así como pérdida de interés y de disfrute por las actividades de las que antes disfrutaba. Además, pueden aparecer alteraciones en el apetito, el sueño o la capacidad de concentración y de memoria, entre otros síntomas. Se considera que puede haber un cuadro depresivo cuando algunos de los síntomas persisten un mínimo de 2 semanas, la mayor parte del tiempo y de manera que afecten a las capacidades y energía habitual de la persona.
Con el término depresión se engloban varios trastornos mentales que incluyen la depresión mayor, la distimia (un trastorno de menor intensidad, pero con síntomas más prolongados) y otros trastornos depresivos.
No hay que olvidar que la depresión puede aparecer y manifestarse de diferentes modos según la etapa vital de la persona (niños, adolescentes, adultos, mujeres gestantes, postparto…).
Generalmente, la depresión es considerada un trastorno mental común, que afecta a un porcentaje alto de la población. La prevalencia está alrededor del 10 % a nivel mundial, siendo las cifras en nuestro entorno algo menores. Además, existe una afección grave, el trastorno bipolar, que se presenta también con fases depresivas, y que requiere un tratamiento especializado.
Complicaciones graves y medidas de prevención
Osakidetza recuerda que una de las complicaciones más graves de esta enfermedad son los intentos de suicidio, de ahí la importancia de saber identificar las señales de alarma: la persona tiene o expresa ideas de muerte o suicidio, muestra una conducta agresiva verbal o física, autoabandono importante, aislamiento extremo, las dificultades o la sintomatología son repentinos y muy intensos. En estos casos, Osakidetza recomienda en primer lugar intentar contactar con él o la terapeuta habitual, o en caso de urgencia, llamar al teléfono 112 o acudir al servicio de Urgencias más cercano.
Desde Osakidetza se insiste en que en algunos casos es posible prevenir la aparición de una depresión mayor entre quienes ya tienen algunos síntomas leves o factores de riesgo, con medidas entre las que se incluyen terapias psicológicas específicas o el cuidado de hábitos de vida como la práctica de actividad física, mantenerse socialmente activo, participar en actividades de aprendizaje, descanso o reducir en lo posible el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas.
Abordaje desde Osakidetza
La red de salud mental de Osakidetza está integrada por 1600 profesionales -uno de cada cinco, especialistas en psiquiatría-, con una ratio de 15 psiquiatras por 100 000 habitantes, lo que la sitúa a la cabeza en el Estado (con una media de 9,27).
La Red de Salud Mental de Euskadi atiende cada año más de 500 000 consultas, con alrededor de 120 000 pacientes diferentes, "no solo con diagnóstico de depresión, sino también con otras patologías como trastornos graves de ansiedad, trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, así como adicciones, tanto en población adulta como infancia y adolescencia".
Según la información publicada por Osakidetza, la mayoría de episodios depresivos se atienden en Atención Primaria (aproximadamente el 55 % de ellos) así como, cuando no responden al tratamiento aplicado, por medio de la atención especializada, generalmente a través de los centros de salud mental.
En estos centros, integrados en las redes de salud mental de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, son tratados por un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos y psicólogas clínicas y enfermeras de salud mental. A su vez -indican-, los casos de mayor gravedad pueden ser derivados a un hospital para valorar su ingreso o prevenir el mismo.
El Gobierno Vasco tiene, además, la intención de poner en marcha en breve un proyecto piloto la incorporación de profesionales de Psicología general sanitaria a la red de Atención Primaria para la promoción del bienestar emocional.
