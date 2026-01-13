Casi 20 000 personas conviven con la depresión en Euskadi, con 3434 casos nuevos casos diagnosticados en 2025

Un total de 3434 personas fueron diagnosticadas por Osakidetza de depresión durante el 2025, unas cifras que revelan un descenso del 12 % respecto al año anterior pero que evidencian también que la depresión sigue siendo una enfermedad mental con gran incidencia ente la población vasca, ya que es una situación y un proceso en el que se encuentran actualmente en Euskadi, cerca de 20 000 personas, sin olvidar a todas aquellas que la sufren, aunque no estén diagnosticadas y no figuren en registros. Más del 60 % de los nuevos casos fueron mujeres, entre los 46 y 75 años.

Coincidiendo con el día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hoy 13 de enero, Osakidetza ha querido mostrar, un año más, su "compromiso en ofrecer el apoyo necesario a quienes lo necesiten".

Koldo Berganzo, director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza ha insistido en la importancia de saber reconocer los síntomas y de pedir ayuda cuando éstos persisten, consultando con el o la profesional sanitara de referencia en el centro de salud. “Es fundamental que todas y todos comprendamos la importancia de la salud mental y el impacto que tiene en nuestras vidas. La depresión es tratable, y buscar ayuda es un paso importante”, ha recordado.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Si bien los síntomas pueden cambiar de una persona a otra, la persona deprimida presenta comúnmente una tristeza intensa, ganas de llorar, ansiedad, frustración, falta de energía y desgana, así como pérdida de interés y de disfrute por las actividades de las que antes disfrutaba. Además, pueden aparecer alteraciones en el apetito, el sueño o la capacidad de concentración y de memoria, entre otros síntomas. Se considera que puede haber un cuadro depresivo cuando algunos de los síntomas persisten un mínimo de 2 semanas, la mayor parte del tiempo y de manera que afecten a las capacidades y energía habitual de la persona.

Con el término depresión se engloban varios trastornos mentales que incluyen la depresión mayor, la distimia (un trastorno de menor intensidad, pero con síntomas más prolongados) y otros trastornos depresivos.

No hay que olvidar que la depresión puede aparecer y manifestarse de diferentes modos según la etapa vital de la persona (niños, adolescentes, adultos, mujeres gestantes, postparto…).

Generalmente, la depresión es considerada un trastorno mental común, que afecta a un porcentaje alto de la población. La prevalencia está alrededor del 10 % a nivel mundial, siendo las cifras en nuestro entorno algo menores. Además, existe una afección grave, el trastorno bipolar, que se presenta también con fases depresivas, y que requiere un tratamiento especializado.