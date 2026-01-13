Ia 20.000 pertsona bizi dira depresioarekin Euskadin, 3.434 kasu diagnostikatu dira 2025ean
Osakidetzak sintomak ezagutzearen garrantzia azpimarratu du, eta laguntza eskatzearena, sintoma horiek denboran luzatzen badira. Euskal gizarteari gogorarazi dio Osakidetzaren osasun mentaleko sarean "behar dutenei laguntza emateko konpromisoa" duten 1.600 profesional daudela lanean.
Osakidetzak 3.424 pertsonari diagnostikatu zion depresioa 2025ean zehar, eta aurreko urtean baino % 12 gutxiago izan ziren arren, agerian gelditu da depresioak presentzia handia duela oraindik ere euskal jendartean. Zehazki, gaur egun 20.000 pertsona bizi dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan prozesu edo egoera depresiboan; diagnostikatu gabe dauden eta erregistroetan agertzen ez diren asko eta asko ahaztu gabe. Iaz diagnostikatutakoen % 60 emakumeak ziren, gehienak, 46 eta 75 urte bitartekoak.
Gaur, urtarrilak 13, Depresioaren kontrako Borrokaren Mundu Egunean, Osakidetzak, beste behin ere, "behar dutenei laguntza emateko konpromisoa" agertu nahi izan du.
Koldo Berganzo, Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko zuzendariak depresioaren sintomak ezagutzearen garrantzia azpimarratu du, eta norberaren osasun zentroko profesionalei laguntza eskatzearena, sintoma horiek denboran luzatzen badira. "Funtsezkoa da osasun mentalaren garrantziaz eta horrek gure bizitzan duen eraginaz jabetzea. Depresioa tratatu daiteke, eta laguntza eskatzea pauso garrantzitsua da", gogoratu du.
Zeintzuk dira sintoma ohikoenak?
Sintomak pertsonaren araberakoak badira ere, depresioa dutenak triste egon ohi dira, negargura dute, antsietatea, frustrazioa, energia eta gogo falta ere nabariak izango dira, bai eta gaitza baino lehen gozamenerako ziren jarduerekiko interes falta ere. Gainera, jateko, lotarako, kontzentzeko arazoak eta memorian gorabeherak ager daitezke.
Depresioa egon daitekeela "ziur" jotzeko, sintoma horietako batzuk gutxienez bi astez izan beharko dira, denboraren zatirik handienean, eta pertsonaren ohiko gaitasun eta energian eragina izan beharko du.
Depresioa terminoak hainbat nahasmendu mental biltzen ditu, hala nola depresio akutua, distimia (intentsitate txikiagoko nahasmendua da, baina sintomak epe luzeagoan izaten dira) eta beste nahasmendu depresibo batzuk.
Ez da ahaztu behar depresioa hainbat modu ager daitekeela, pertsonaren bizi-aroaren arabera (haurtzaroa, gaztaroa, helduaroa, haurdunaldia, erditze-ostea...).
Oro har, depresioa ohiko buru-nahasmendutzat hartzen da, eta biztanleriaren ehuneko zati handi bati eragiten dio. Prebalentzia % 10 ingurukoa da munduan, nahiz eta gurean datua pixka bat beherago dagoen. Gainera, horrekin lotuta gaixotasun larri bat egoten da, nahasmendu bipolarra. Gaitz horrek depresio-faseak eragiten ditu, eta pazienteek tratamendu espezializatua behar izaten dute.
Konplikazio larriak eta prebentzio-neurriak
Osakidetzak gogorarazi duenez, depresioaren konplikazio larrienetakoa suizidio saiakerak dira. Hortaz, garrantzitsua da alarma-seinaleak identifikatzea: suizidioaren gaineko ideiak dituzte, hitzezko jokabide oldarkorra edo fisikoa dute, autoabandonu handia, muturreko isolamendua, zailtasunak edo sintomatologia bat-batekoak eta oso biziak dira. Kasu horietan, Osakidetzaren gomendioa da lehenik eta behin ohiko terapeutarekin harremanetan jartzen saiatzea, eta larrialdietan, 112 telefonora deitzea edo gertuen dagoen Larrialdi Zerbitzura joatea.
Era berean, gogorarazi dutenez, zenbait kasutan posible da neurri jakinen bidez depresioa larriagotzea sintoma arinak edo arriskuzko faktoreak dituztenen artean, besteak beste, terapia psikologiko espezifikoak eta bizi-ohiturak zaintzea, jarduera fisikoa egitea, sozialki aktibo egotea, ikastaroetara joatea eta atseden hartzea, bai eta alkoholaren eta beste substantzia adiktibo batzuen kontsumoa ahal den neurrian murriztea ere.
Nola laguntzen du Osakidetzak?
Osakidetzaren osasun mentaleko sarea 1.600 profesionalek osatzen dute, eta bostetik bat psikiatriako espezialistak dira. 100.000 biztanleko 15 psikiatrako ratioa du, beraz, Estatuko onena (9,27ko batezbestekoa du Espainiak).
Euskadiko Osasun Mentaleko Sareak 500.000 kontsulta baino gehiago artatzen ditu urtero, 120.000 bat pazienterekin, "ez bakarrik depresioaren diagnostikoa dutenak, baita beste patologia batzuk dituztenak ere, hala nola antsietatearen nahasmendu larriak, nahasmendu psikotikoak, eskizofrenia, nahasmendu bipolarra eta adikzioak, bai helduak, bai haurrak eta nerabeak".
Osakidetzak argitaratutako informazioaren arabera, depresio-kasu gehienak Lehen Mailako Arretan artatzen dira (% 55 inguru). Aplikatutako tratamenduari erantzuten ez diotenean, arreta espezializatura bideratzen dira, normalean osasun mentaleko zentroen bidez.
Zentro horiek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun mentaleko sareetan integratuta daude, eta diziplina anitzeko talde batek tratatzen du gaixoa. Psikiatrek, psikologoek eta osasun mentaleko erizainek osatzen dute talde hori. Era berean, larritasun handieneko kasuak ospitaleetara bidera daitezke, ospitaleratzea beharrezkoa den zehaztu edo prebenitzeko.
Eusko Jaurlaritzak, gainera, laster jarriko du abian Psikologia orokorreko profesionalak Lehen Arretako sarean txertatzeko proiektu pilotua, ongizate emozionala sustatzeko helburuz.
Zure interesekoa izan daiteke
Zer gertatu da Getxoko Irurak Bat jauregi txikiarekin?
Eraikinaren orubean 12 etxebizitza eraikitzeaz arduratzen zen enpresak hura zaharberritzeko lizentzia zuen, jatorrizko fatxadak mantenduz, tokiko babes maila berezia zutenak. Hala ere, eraitsi egin zituen Getxoko Udalaren baimenik gabe.
Xabier Anduaga, 2026ko Urrezko Danborra, festarako prest
Xabier Anduaga tenor donostiarrak aurtengo Urrezko Danborra jasoko du eta San Sebastian Martxa abestuko du, Donostiako Orfeoiarekin batera, Konstituzio Plazan. Familiarekin eta lagunekin gozatuko du momentuaz.
Burgoseko bi paziente onkologikoren heriotzari buruzko ikerketa abiatu du Fiskaltzak
Asteazken honetan, prozesatu aurreko ikerketa-eginbideak abiarazi dituzte, ospitaleak onartu ostean giza akats baten ondorioz bi paziente hil eta zaintzapean dauden hiruri kalteak eragin zitzaizkiela.
Hasi da txotx denboraldia Gipuzkoan!
Petritegi sagardotegian, euskal pilota selekzioa lagun, ireki dute aurtengo sagardoaren lehenengo upela. 3,1 milioi tona dira guztira, eta ezaugarriei dagokienez, arinxeagoa. 46 sagardotegi prest dira gaurtik aurrera bisitariak jasotzeko.
Auzitegi Gorenak espetxealdi iraunkor berrikusgarria ezarri dio Aizarnazabalgo krimenaren akusatuari
Auzitegi Gorenak atzera bota du kondenatuaren defentsak jarritako kasazio-errekurtsoa, eta hilketa hiperastunduaren delitu baten errudun jo du.
Hamaika urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, Zizur Nagusian hilketa saiakera batean biktima paraplegiko uzteagatik
Auzipetuak, Iruñekoa eta nahasmendu psikiko bat diagnostikatuta duenak, 3 milioi euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari. Gertakarien egunetik behin-behineko espetxealdian egon da, eta, aurrerantzean, ezingo du kaltetuarekin komunikatu ez eta harengana 200 metro baino gutxiagora hurbildu ere, 20 urtez. Gainera, espetxetik atera ostean, zaintzapean egongo da, aske, 10 urte gehiago.
Martxan da Hernanin txotx denboraldian autobusentzako aparkalekua erreserbatzeko sistema
Txotx denboraldiaren kudeaketa hobetzea du helburu erreserba sistema berriak. Autobus pribatuek 60 euroko tasa ordaindu beharko dute (9 eta 34 plaza artean) eta 100 eurokoa, 35 plaza baino gehiagokoek. Dena dela, lehen hiru larunbatetan (urtarrilaren 24an eta 31n eta otsailaren 7an) doan izango da, baina derrigorrez erreserba eginda.
Artxibatu egin dute Iruñeko unibertsitateko karparen inguruan egindako sexu-erasoagatiko salaketa
Erasoa urriaren 23ko gauean gertatu zen, Iruñeko unibertsitate-karpatik gertu. Emakume gazte bat bortxatu zuten, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Ustez inplikatuta zeuden lau gizon atxilotu eta espetxeratu zituzten, baina, DNA probak haien profil genetikoarekin bat ez zetozela egiaztatu ondoren, epaileak aske utzi zituen lau espetxeratuak.
2025. urtea beroenetan hirugarrena izan zen, eta 2023tik izandako batezbestekoak 1,5 °C-ko muga gainditu du
2025ean, munduko batez besteko tenperatura 14,97 °C-koa izan zen, 1991-2020 erreferentziako aldiko batezbestekoa baino 0,59 °C beroagoa. Europan ere 2025a beroenetan hirugarrena izan zen, batez besteko tenperatura 10,41 °C-koa izan baitzen, 2024ko errekorra baino 0,30 °C baxuagoa baina batezbestekoa baino 1,17 °C altuagoa.
Urtebete igaro da Iruñeko Planetarioan sutea gertatu zenetik
Nafarroako Gobernuak eta Planetarioaren kudeatzen duen NICDO enpresa publikoak azaldu dutenez, azpiegitura eraberritu eta zientzia eta astronomiako dibulgaziorako gune bilakatu nahi dute.