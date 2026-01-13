Bizkaia
El funicular de Larreineta cumple 100 años

18:00 - 20:00
Funicular de Larreineta. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Larreinetako funikularrak 100 urte bete ditu

Última actualización

Se construyó para facilitar la comunicación con los yacimientos mineros más importantes de Bizkaia, en Larreineta y La Arboleda. El trabajo en las minas ya terminó, pero el funicular sigue cumpliendo con su labor centenaria.

Bizkaia Sociedad

