Larreinetako funikularrak 100 urte bete ditu

18:00 - 20:00
Larreinetako funikularra. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko burdin meategi handienetara errazago heltzeko eraiki zuten, Larreineta eta Zugaztieta auzoak hobeto komunikatuta egon zitezen. Egun ez dago meategirik, baina funikularrak bere lana egiten segitzen du, mendea beteta.

Bizkaia Gizartea

