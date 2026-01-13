El Gobierno español incluye el uso de los 'deepfakes' como delito contra el honor
El Gobierno español ha aprobado este martes el anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal que contempla como delito el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la Inteligencia Artificial, las conocidas como 'deepfakes'.
Se trata del anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que incluye los deepfakes (ultrafalsificaciones y manipulación de imágenes) como delitos contra el honor y refuerza el consentimiento en el uso y difusión de la propia imagen.
La norma -impulsada por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia- supone un hito del Plan de Acción para la Democracia, según ha señalado el titular de Justicia, Félix Bolaños.
