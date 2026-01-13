Imágenes o voces manipuladas
El Gobierno español incluye el uso de los 'deepfakes' como delito contra el honor

El anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal contempla como delito el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la Inteligencia Artificial. La norma ha sido impulsada por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia.
El Gobierno español ha aprobado este martes el anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal que contempla como delito el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la Inteligencia Artificial, las conocidas como 'deepfakes'.
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak 'deepfakeak' ohorearen aurkako delitutzat jo ditu
Se trata del anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que incluye los deepfakes (ultrafalsificaciones y manipulación de imágenes) como delitos contra el honor y refuerza el consentimiento en el uso y difusión de la propia imagen.

La norma -impulsada por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia- supone un hito del Plan de Acción para la Democracia, según ha señalado el titular de Justicia, Félix Bolaños.

Alertan de los riesgos, incluso penales, de publicar imágenes de otras personas, sean reales o generadas con IA
Inteligencia artificial Gobierno de España Delitos Sociedad

