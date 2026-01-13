LEGE BERRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

'Deepfake'ak, irudi nahiz ahots manipulatuak, ohorearen aurkako delitutzat jo ditu Espainiako Gobernuak

Ohorerako eta norberaren intimitaterako eskubidearen lege-aurreproiektuak delitutzat hartuko du Adimen Artifizialaren bidez baimenik gabe manipulatutako irudiak edo ahotsak erabiltzea eta zabaltzea. Espainiako Justizia Ministerioak eta Gazteria eta Haur Ministerioak bultzatutako araua da.

El Gobierno español ha aprobado este martes el anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal que contempla como delito el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la Inteligencia Artificial, las conocidas como 'deepfakes'.
IAren bidez baimenik gabe manipulatutako irudiak edo ahotsak erabiltzea eta zabaltzea delitutzat hartuko da. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak ohorerako eta intimitate pertsonalerako eskubidearen lege-aurreproiektua onartu du astearte honetan, eta delitutzat jo du Adimen Artifizialaren bidez baimenik gabe manipulatutako irudiak edo ahotsak erabiltzea eta zabaltzea.

Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen lege-aurreproiektua da, 'deepfake'ak barne hartzen dituena (irudien eta ahotsen manipulazioa) ohorearen aurkako delitu gisa.

Justizia, Gazteria eta Haur Ministerioak bultzatutako araua Demokraziarako Ekintza Planaren mugarria da, Felix Bolaños Justizia ministroak adierazi duenez.

Beste pertsona batzuen irudiak argitaratzeak dituen arriskuez ohartarazten dute, baita arrisku penalez ere, irudi horiek egiazkoak edo IArekin sortutakoak izan
Inteligentzia artifiziala Espainiako gobernua Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X