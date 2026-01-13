'Deepfake'ak, irudi nahiz ahots manipulatuak, ohorearen aurkako delitutzat jo ditu Espainiako Gobernuak
Ohorerako eta norberaren intimitaterako eskubidearen lege-aurreproiektuak delitutzat hartuko du Adimen Artifizialaren bidez baimenik gabe manipulatutako irudiak edo ahotsak erabiltzea eta zabaltzea. Espainiako Justizia Ministerioak eta Gazteria eta Haur Ministerioak bultzatutako araua da.
Espainiako Gobernuak ohorerako eta intimitate pertsonalerako eskubidearen lege-aurreproiektua onartu du astearte honetan, eta delitutzat jo du Adimen Artifizialaren bidez baimenik gabe manipulatutako irudiak edo ahotsak erabiltzea eta zabaltzea.
Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen lege-aurreproiektua da, 'deepfake'ak barne hartzen dituena (irudien eta ahotsen manipulazioa) ohorearen aurkako delitu gisa.
Justizia, Gazteria eta Haur Ministerioak bultzatutako araua Demokraziarako Ekintza Planaren mugarria da, Felix Bolaños Justizia ministroak adierazi duenez.
Zure interesekoa izan daiteke
Guztira 4.630 neska-mutilek parte hartuko dute Donostiako Haur Danborradan, 45 konpainiatan banatuta
Intxaurrondo Haur Danborradako haurrak izango dira aurtengoan haurren danborradako karguak gorpuzteko arduradun. Gainera, Bidebietako Herri Ametsa Ikastolak 50. danborrada izango du arutengoa.
Bi paziente onkologiko hil dira Burgosko Ospitalean, tratamenduaren prestaketan izandako akats batengatik
Akatsak beste bi egin die kalte, eta horietako bat zainketa intentsiboetako unitatean ospitaleratuta dago. Eguberriko jaietan izan ziren gertakariak, sendagai baten dosi bat prestatzen izandako akats baten ondorioz. Gaztela eta Leongo Osasun Sailak (Sacyl) adierazi du giza akatsa izan dela, eta bere gain hartu du erantzukizuna.
Ia 20.000 pertsona bizi dira depresioarekin Euskadin, 3.434 kasu diagnostikatu dira 2025ean
Osakidetzak sintomak ezagutzearen garrantzia azpimarratu du, eta laguntza eskatzearena, sintoma horiek denboran luzatzen badira. Euskal gizarteari gogorarazi dio Osakidetzaren osasun mentaleko sarean "behar dutenei laguntza emateko konpromisoa" duten 1.600 profesional daudela lanean.
Julio Iglesiasen etxeko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak leporatu dizkiote abeslariari
2021ean izandako sexu-abusuak, zaplaztekoak, ukituak, irainak eta umiliazioak salatu dituzte langile ohiek, artista espainiarrak 77 urte zituenean, etengabeko beldur eta jazarpen giro batean, elDiario.es kazetak argitaratutakoaren arabera.
Euskara Europan ofizialtzeko lanek aurrera jarraitzen dutela ziurtatu du Albaresek
Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak ez du eperik jarri nahi, baina ziur dago estatu kide guztiek euskara, katalana eta galiziera Europako erakundeetan hizkuntza ofizial gisa onartzea babestuko dutela.
Gas leherketa gertatu eta urtebetera, Noaingo dozena bat familiak etxera itzuli ezinik jarraitzen dute
Urtebete geroago, Poliziaren ikerketak zabalik jarraitzen du. Bi gas leherketaren ondorioz, bederatzi pertsona zauritu ziren, horietako bi larri, eta hainbat etxebizitza suntsitu. Leherketak gehien kaltetu zituen dozena bat etxebizitzak berreraikitzeko lanek aurrera jarraitzen dute, eta bizilagun horiek etxera itzuli ezinik segitzen dute.
Mugaziklo bizikleta-proiektuak 26 kilometro sortuko ditu Nafarroa, Gipuzkoa eta Akitania Berriaren artean
Mugaz gaindiko lankidetza proiektuak mugikortasun iraunkorra sustatzea du helburu, eta 2029ra arte garatuko da. Aurreikusitako 26 kilometro horietatik lehen zatia Nafarroak garatuko du, Tafalla eta Erriberri artean, eta Gipuzkoak, berriz, bizikleta eta oinezkoentzako bidea egingo du Errenteria eta Irun artean.
Donostia International Physics Centerreko laborategi kuantiko berriko zuzendaria urteko zientzialari izendatu dute, Austrian
Francesca Ferlaino 2025. urteko zientzialaria izendatu du Austriako Zientzia eta Hezkuntza Kazetarien Elkarteak, eta bere "ikerketa-lana eta komunikaziorako pasioa" goraipatu ditu.
Patineteak manipulatzea: arrisku ugari dituen ohiko jardunbidea
Azken aldian sarritan sortu izan dira suteak patineteen baterien ondorioz. Baina, zergatik hartzen dute su? Adituek diote kasu askotan patinete horiek manipulatuta daudelako izaten dela.