El proyecto Mugaziklo creará 26 kilómetros de nuevas vías ciclables entre Navarra, Gipuzkoa y Nueva Aquitania

El proyecto de colaboración transfronteriza Mugaziklo, presentado este lunes en Pamplona (Navarra), creará 26 kilómetros de nuevas vías ciclables entre Navarra, Gipuzkoa y Nueva Aquitania. La iniciativa institucional tiene como objetivo promover la movilidad sostenible y se desarrollará hasta 2029, con presupuesto total de casi seis millones de euros.

Estos 26,6 kilómetros de nuevas vías para moverse en bicicleta se impulsarán durante los próximos cuatro años. En concreto, Navarra desarrollará un primer tramo entre Tafalla y Olite. Gipuzkoa construirá una vía ciclable-peatonal entre Errenteria e Irun. Y el Departamento de Pirineos Atlánticos instalará ocho aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones de tren y aparcamientos disuasorios en Hendaia, Uztaritze o Kanbo.

En su presentación han participado el consejero de de cohesión territorial, Óscar Chivite, el diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la consejera departamental de Montagne Basque, Annick Trundé-Idiart.

