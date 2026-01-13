Movilidad sostenible
El proyecto Mugaziklo creará 26 kilómetros de nuevas vías ciclables entre Navarra, Gipuzkoa y Nueva Aquitania

Este proyecto de cooperación transfronteriza tiene como objetivo promover la movilidad sostenible y se desarrollará hasta 2029. De los 26 kilómetros previstos, Navarra desarrollará un primer tramo entre Tafalla y Olite, mientras Gipuzkoa construirá una vía ciclable-peatonal entre Errenteria e Irun.
txirrindulari bat nafarroako bidegorri batean
Una persona viaja en bicicleta por un bidegorri en navarra. Foto: Orain
El proyecto de colaboración transfronteriza Mugaziklo, presentado este lunes en Pamplona (Navarra), creará 26 kilómetros de nuevas vías ciclables entre Navarra, Gipuzkoa y Nueva Aquitania. La iniciativa institucional tiene como objetivo promover la movilidad sostenible y se desarrollará hasta 2029, con presupuesto total de casi seis millones de euros.

Estos 26,6 kilómetros de nuevas vías para moverse en bicicleta se impulsarán durante los próximos cuatro años. En concreto, Navarra desarrollará un primer tramo entre Tafalla y Olite. Gipuzkoa construirá una vía ciclable-peatonal entre Errenteria e Irun. Y el Departamento de Pirineos Atlánticos instalará ocho aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones de tren y aparcamientos disuasorios en Hendaia, Uztaritze o Kanbo.

En su presentación han participado el consejero de de cohesión territorial, Óscar Chivite, el diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la consejera departamental de Montagne Basque, Annick Trundé-Idiart.

