El proyecto Mugaziklo creará 26 kilómetros de nuevas vías ciclables entre Navarra, Gipuzkoa y Nueva Aquitania
El proyecto de colaboración transfronteriza Mugaziklo, presentado este lunes en Pamplona (Navarra), creará 26 kilómetros de nuevas vías ciclables entre Navarra, Gipuzkoa y Nueva Aquitania. La iniciativa institucional tiene como objetivo promover la movilidad sostenible y se desarrollará hasta 2029, con presupuesto total de casi seis millones de euros.
Estos 26,6 kilómetros de nuevas vías para moverse en bicicleta se impulsarán durante los próximos cuatro años. En concreto, Navarra desarrollará un primer tramo entre Tafalla y Olite. Gipuzkoa construirá una vía ciclable-peatonal entre Errenteria e Irun. Y el Departamento de Pirineos Atlánticos instalará ocho aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones de tren y aparcamientos disuasorios en Hendaia, Uztaritze o Kanbo.
En su presentación han participado el consejero de de cohesión territorial, Óscar Chivite, el diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la consejera departamental de Montagne Basque, Annick Trundé-Idiart.
Te puede interesar
Un año después de la explosión de gas en Noáin una docena de familias no han podido regresar a sus viviendas
La investigación policial aún no ha arrojado respuestas sobre la explosión de gas que dejó nueve personas heridas —dos de ellas en estado grave—, destruyó varias viviendas y obligó a desalojar a unas 250 personas. Doce meses después, las obras de reconstrucción avanzan lentamente en los portales más cercanos al epicentro del suceso.
Reconocen como 'Científica del Año' a la directora del nuevo laboratorio cuántico del Donostia International Physics Center
Francesca Ferlaino ha sido nombrada 'Científica del año 2025' en Austria por la Asociación de Periodistas de Ciencia y Educación de ese país que ha reconocido "su destacada labor investigadora y su pasión comunicando a la ciudadanía su trabajo".
Manipular patinetes: una práctica habitual con un gran riesgo
Ultimamente, se han producido incendios a raíz de la explosión de la batería de un patinete eléctrico. Expertos en la materia aseguran que son muchos los usuarios que deciden manipular los patinetes y que muchos lo hacen en casa, sin ser verdaderamente expertos en ello, con el consiguiente riesgo de explosión o incendio.
Descienden más de un 30 % los ingresos hospitalarios por gripe en la CAV
Desde que dio inicio la campaña, se han registrado un total de 17 465 casos de gripe y se han llevado a cabo 2274 ingresos hospitalarios y 74 en UCIs
La Audiencia Nacional archiva la causa del apagón al no haber "un mínimo indicio" de sabotaje terrorista
El juez ha descartado "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".
Metro Bilbao resuelve la incidencia entre Santutxu y Basarrate, y va paliando los retrasos
Problemas técnicos entre Santutxu y Basarrate han provocado retrasos generalizados y alteraciones en el servicio de la Línea 1.
El incendio en un coche alcanza el tendido eléctrico de una vivienda en Buñuel, causando varias explosiones
Los bomberos del parque de Tudela han tenido que acudir esta madrugada a Buñuel para sofocar el incendio declarado en un vehículo. El fuego ha alcanzado el trenzado eléctrico de la fachada de una vivienda contigua, causando varias explosiones.
Mattel lanza la muñeca Barbie autista que refleja el mundo que ven los niños con este trastorno
La muñeca cuenta con articulación en los codos y las muñecas para representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el aleteo de manos. Está diseñada con la mirada ligeramente desviada, una tableta que muestra aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa basadas en símbolos, y un "fidget spinner" rosa, un tipo de juguete que ayuda a reducir el estrés y mejora la concentración.
Ingresan en prisión tres personas detenidas en San Sebastián con un kilo de cocaína
Uno de ellas viajó desde Brasil hasta la capital guipuzcoana con cápsulas de cocaína en el estómago.