Mugikortasun iraunkorra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mugaziklo bizikleta-proiektuak 26 kilometro berri sortuko ditu Nafarroa, Gipuzkoa eta Akitania Berriaren artean

Mugez gaindiko lankidetza proiektu horrek mugikortasun iraunkorra sustatzea du helburu, eta 2029ra arte garatuko da. Aurreikusitako 26 kilometro horietatik lehen zatia Nafarroak garatuko du, Tafalla eta Erriberri artean, eta Gipuzkoak, berriz, bizikleta eta oinezkoentzako bidea egingo du Errenteria eta Irun artean.

txirrindulari bat nafarroako bidegorri batean
Pertsona bat bizikletaz doa Nafarroako bidegorri batetik. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mugaziklo mugaz gaindiko lankidetza proiektua astelehen honetan aurkeztu dute Iruñean (Nafarroa), eta bizikleta bide berrien 26 kilometro sortuko ditu Nafarroa, Gipuzkoa eta Akitania Berriaren artean. Ekimen instituzional horren helburua mugikortasun iraunkorra sustatzea izango da, eta 2029ra arte garatuko da, ia sei milioi euroko aurrekontuarekin.

Bizikletaz mugitzeko bide berrien 26,6 kilometro horiek datozen lau urtetan garatuko dira. Zehazki, Nafarroak Tafalla eta Erriberri arteko lehen zatia egingo du. Gipuzkoak, Errenteria eta Irun artean bizikletaz ibiltzeko oinezkoentzako bide bat eraikiko du. Pirinio Atlantikoetako Departamentuak, berriz, bizikletentzako zortzi aparkaleku seguru jarriko ditu Hendaian, Uztaritzen edo Kanbon.

Aurkezpenean parte hartu dute Oscar Chivite Lurralde Kohesiorako kontseilariak, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako foru diputatuak eta Annick Trunde-Idiart Montagne Basqueko sailburuak.

Baionako erdigunetik bizikletaz joateko debekuak mugimendu ekologistaren eta mugikortasun iraunkorraren aldekoen haserrea pizten du
Bizikletak Nafarroa Iruñea Gipuzkoa Iparralde Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Barbie autista
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mattelek Barbie autista aurkeztu du, nahasmendu hori duten haurrek ikusten duten mundua islatzen duen panpina

Panpinak artikulazioak ditu ukondoetan eta eskumuturretan, nahasmendu hori duten pertsonek egiten dituzten mugimendu eta portaera errepikakorrak irudikatzeko. Begirada apur bat desbideratua du, sinboloetan oinarritutako komunikazio aplikazioak erakusten dituen tableta bat darama esku batean eta estresa murrizten eta kontzentrazioa hobetzen laguntzen duen fidget spinner arrosa, bestean.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X