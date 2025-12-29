Baiona
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Baiona erdigunean bizikiletan joateko debekuak ekologisten eta mugikortasun jasangarriaren aldekoen haserrea piztu du

Abendu hasieratik Baionako Herriko Etxeak debekatu egin du Baiona Ttipi eta Handiko 50 kaletan bizikletan joatea; herritarrek txirringatik jaitsi eta oinez joan behar dute horietan eguneko ordu gehienetan.

Baiona bizikletak

Bizi! elkarteko kideak, Herriko Etxearen seinaleak ordezkatzen.

author image

Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Eztabaida bizia da azken asteotan Baionan, hilaren hasieran Herriko Etxeak Baiona Ttipi eta Handiko 50 kaletan bizikletaz joatea debekatu zuenetik. 

Herriko Etxeak seinaleak jarri zituen hiriko zenbait puntutan neurria iragartzeko, zeinaren arabera, 10:30etik 19:15era eta 22:00etatik 06:00etara, hiriko 50 bat kaletan txirrindulariek jaitsi egin behar dute hartatik eta oinez joan. Agintarien esanetan, jende asko ibiltzen da kaleotan ordu horietan eta bizikletak oso azkar joaten dira. 

Neurriak haserrea piztu du Baionan mugikortasun jasangarriaren aldeko Txirrindola elkartean, bai eta Bizi! mugimendu ekologistan ere. Txirrindola elkartearen iritziz, "arazoari irtenbidea eman aurretik debekua ezarri da", bazter utziz beste aukera batzuk, esaterako, erdiguneko bizikleta-erreien sarea indartzea. 

Gabon garaiko muntaiak direla-eta, azken asteotan, gainera, mugikortasuna zaildu egin dela azpimarratu du elkarteak, eta txirrindulariak espaloietara igotzera behartuta daudela adierazi dute. 

Bizi! elkarte ekologistak desobedientziara deitu du zuzenean eta, are gehiago, duela egun batzuk desobedientzia ekintza bat egin ere egin zuten. Bizikletan joatea debekatu eta oinez joatera derrigortzen zuten seinaleak estali eta 'Oinezko eremua. Txirrindulari, joan emeki' zioten afixak jarri zituzten haien ordez. 

Bizi! elkarteak azaldu duenez, "oinezko eremua oinezkoek lehentasuna duten gunea bada ere, txirrindulariak, oro har, onartuak izaten dira bertan, betiere oinezkoen erritmoan eta haiek oztopatu gabe ibiltzeko baldintzapean. Herriko Etxeak ezarri seinale berriek aukera hori kentzen dute". Bizikletentzako azpiegitura nahiko ez dagoela salatu du, halaber, elkarte elkologistak. 

Baiona Ingurumena Bizikletak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X