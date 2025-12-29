La prohibición de ir en bicicleta por el centro de Baiona despierta la indignación del movimiento ecologista y de los partidarios de la movilidad sostenible

El debate está servido en Baiona desde que a principios de mes el Ayuntamiento prohibiera ir en bicicleta por medio centenar de calles del centro de Baiona y Baiona Ttipia.

El Ayuntamiento instaló hace algunas semanas señales en el que se declaraba la obligatoriedad de ir a pie en ciertas zonas. Según esta norma, de 10:30 a 19:15 y de 22:00 a 06:00 horas, en medio centenar de calles de la ciudad los ciclistas tienen que bajar de ella e ir andando. Las autoridades argumentan que suele haber mucha gente en las calles en esas horas y que las bicicletas van muy rápido.

La medida ha provocado indignación en la asociación Txirrindola que promueve la movilidad sostenible en Baiona, así como en el movimiento ecologista Bizi!. En opinión de Txirrindola, "se ha impuesto la prohibición antes de dar solución al problema", descartándose otras alternativas como el refuerzo de la red de carriles bici del centro.

Asímismo, la asociación ha denunciado que la movilidad ha emperoado estas semanas, debido al montaje navideño y que los ciclistas se ven obligados a circular por las aceras.

Desde la asociación ecologista Bizi! se ha llamado directamente a la desobediencia. Hace unos días, varios activisas taparon las señales de obligatoriedad de ir a pie y las sustituyeron por carteles que decían 'Zona peatonal. Ciclista, circula despacio'.

Desde Bizi! han explicado que "aunque en la zona peatonal la prioridad es siempre del peatón, en general los ciclistas son aceptados allí, siempre que vayan al ritmo de los peatones y bajo la condición de que circulen sin obstaculizarlos. Las nuevas señales implantadas por el Ayuntamiento excluyen esta posibilidad". Asimismo, Bizi ha denunciado que la infraestructura ciclista de Baiona es insuficiente.