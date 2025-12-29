Baiona

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La prohibición de ir en bicicleta por el centro de Baiona despierta la indignación del movimiento ecologista y de los partidarios de la movilidad sostenible

Desde principios de diciembre el Ayuntamiento de Baiona ha prohibido circular en bicicleta por 50 calles de Baiona; en ellas, durante buena parte del día, los ciclistas deben bajar de la bicicleta e ir andando. 

Baiona bizikletak

Miembros de la asociación Bizi sustituyendo las señales puestas por el Ayuntamiento. 

Euskaraz irakurri: Baiona erdigunean bizikletan joateko debekuak mugimendu ekologistaren eta mugikortasun jasangarriaren aldekoen haserrea piztu du
author image

Olatz Prat | EITB

Última actualización

El debate está servido en Baiona desde que a principios de mes el Ayuntamiento prohibiera ir en bicicleta por medio centenar de calles del centro de Baiona y Baiona Ttipia. 

El Ayuntamiento instaló hace algunas semanas señales en el que se declaraba la obligatoriedad de ir a pie en ciertas zonas. Según esta norma, de 10:30 a 19:15 y de 22:00 a 06:00 horas, en medio centenar de calles de la ciudad los ciclistas tienen que bajar de ella e ir andando. Las autoridades argumentan que suele haber mucha gente en las calles en esas horas y que las bicicletas van muy rápido. 

La medida ha provocado indignación en la asociación Txirrindola que promueve la movilidad sostenible en Baiona, así como en el movimiento ecologista Bizi!. En opinión de Txirrindola, "se ha impuesto la prohibición antes de dar solución al problema", descartándose otras alternativas como el refuerzo de la red de carriles bici del centro.

Asímismo, la asociación ha denunciado que la movilidad ha emperoado estas semanas, debido al montaje navideño y que los ciclistas se ven obligados a circular por las aceras.

Desde la asociación ecologista Bizi! se ha llamado directamente a la desobediencia. Hace unos días, varios activisas taparon las señales de obligatoriedad de ir a pie y las sustituyeron por carteles que decían 'Zona peatonal. Ciclista, circula despacio'.

Desde Bizi! han explicado que "aunque en la zona peatonal la prioridad es siempre del peatón, en general los ciclistas son aceptados allí, siempre que vayan al ritmo de los peatones y bajo la condición de que circulen sin obstaculizarlos. Las nuevas señales implantadas por el Ayuntamiento excluyen esta posibilidad". Asimismo, Bizi ha denunciado que la infraestructura ciclista de Baiona es insuficiente. 

Baiona Medio Ambiente Bicicletas Sociedad

Te puede interesar

bengalak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bomberos de Bizkaia advierten de los accidentes que conlleva el mal uso de la pirotecnia y ofrecen pautas para su empleo

Los bomberos han explicado que estos productos pirotécnicos "tienen riesgo en sí mismos, tanto por el tipo de sustancias que emplean como por su forma de utilización" y ha recordado que cada año se realizan "múltiples intervenciones relacionadas con la utilización inadecuada de estos elementos festivos, especialmente los días de Nochevieja y Año Nuevo".
Cargar más
Publicidad
X