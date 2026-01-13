DETENCIÓN

La Ertzaintza detiene a un menor por su presunta radicalización al yihadismo

Según la nota publicada, la Ertzaintza y la Policía Nacional están llevando a cabo una investigación conjunta.
Furgonetas de la Ertzaintza. Imagen de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Adin txikiko bat atxilotu du Ertzaintzak, ustez jihadismora erradikalizatu delakoan
EITB

La Ertzaintza detuvo el lunes por la noche a un menor de 16 años acusado de radicalizarse al yihadismo. 

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha publicado una nota en la que informa de la detención.

La investigación está abierta y la Ertzaintza y la Policía Nacional trabajan conjuntamente.

