Adin txikiko bat atxilotu du Ertzaintzak, ustez jihadismoko erradikala delakoan

Argitaratutako oharraren arabera, Ertzaintza eta Polizia Nazionala elkarrekin ari dira ikerketa egiten.

ertzaintza-patrulla-botellon-bilbao_2_1024x576
Ertzaintzako furgonetak. Artxiboko irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 16 urteko mutil bat atxilotu zuen astelehen gauean, jihadismoko erradikala dela leporatuta. 

Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar motz bat argitaratu du haren webgunean, atxiloketaren berri emateko.

Atxiloketaren arrazoia jihadismoko erradikala izatea dela aipatzen du bertan. Ikerketa zabalik dago eta Ertzaintza eta Polizia Nazionala elkarrekin ari dira lan horretan.

Jihadismoa Ertzaintza Gizartea

